Математики из Сибири придумали новое ПО, чтобы искать нефть во льдах

Источник: AP 2018

Математики из НГТУ изобрели программное обеспечение нового поколения, чтобы обрабатывать данные разведки на наличие запасов углеводородов на арктическом шельфе, а также в море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления проректора НГТУ по научной работе Алексея Вострецова.

У устройства нет аналогов РФ. Оно одновременно и моделирует, и обрабатывает данные.