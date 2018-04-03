Математики из Сибири придумали новое ПО, чтобы искать нефть во льдах
Кроме того, устройство сможет распознавать крупные объекты, которые затонули или погрузились глубоко в лед.
Кроме того, устройство сможет распознавать крупные объекты, которые затонули или погрузились глубоко в лед.
Математики из НГТУ изобрели программное обеспечение нового поколения, чтобы обрабатывать данные разведки на наличие запасов углеводородов на арктическом шельфе, а также в море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления проректора НГТУ по научной работе Алексея Вострецова.
У устройства нет аналогов РФ. Оно одновременно и моделирует, и обрабатывает данные.
Разработка создана на кафедре прикладной математики. Устройство может искать и разведывать запасы углеводородов на арктических льдах и в море благодаря внедренным «умным» технологиям геологоразведки. Благодаря изобретению геологический прогноз будет более точным. Кроме того, устройство может искать затонувшие в толще льда объекты.
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