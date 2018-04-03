В Красноярском крае стали меньше жениться и рожать детей

За первые два месяца нынешнего года в регионе на свет появились 5 439 детей, из них 2 620 девочек и 2 819 мальчиков. Кстати, вместе с рождаемостью на 12,6% снизилось количество заключаемых браков, а от разводов наоборот стало больше на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.