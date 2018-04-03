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06:25 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярские музыканты провели концерт в поддержку кемеровчан

Необычный концерт прошёл в зале ожидания красноярского железнодорожного вокзала.

Участники любительской вокальной группы «Настроение» с помощью музыки решили поддержать жителей Кемерово, где 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли шестьдесят четыре человека.

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