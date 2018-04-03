В Красноярске отреставрируют историческое здание музыкальной школы № 1

Источник: НИА Красноярск

Особняк был построен в 1911—1912 годах по проекту архитектора Владимира Соколовского и скульптора Александра Попова. На втором этаже жил мещанин и торговец кондитерскими изделиями Моисей Хаимович Зельманович со своей семьей. На первом этаже находилась «Варшавская кондитерская», которой владел хозяин дома. После революции в доме находилось переселенческое управление. В 1925 году в здании расположилось краевое музыкальное училище, во время войны в особняке жили эвакуированные, а с 1960-х годов по настоящее время его занимает городская детская музыкальная школа.

Дом Зельмановича является памятником архитектуры краевого значения. Здание построено в популярном в начале XX века стиле эклектики и богато декорировано лепниной. Как отмечают в пресс-службе мэрии города, в последний раз фасад старинного особняка реставрировали в 2005 году. А в 2007 году архитектурную неприкосновенность памятника нарушили, пристроив к нему стеклянное здание бизнес-центра.