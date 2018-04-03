В Красноярске отреставрируют историческое здание музыкальной школы № 1

Особняк был построен в 1911—1912 годах по проекту архитектора Владимира Соколовского и скульптора Александра Попова. На втором этаже жил мещанин и торговец кондитерскими изделиями Моисей Хаимович Зельманович со своей семьей. На первом этаже находилась «Варшавская кондитерская», которой владел хозяин дома. После революции в доме находилось переселенческое управление. В 1925 году в здании расположилось краевое музыкальное училище, во время войны в особняке жили эвакуированные, а с 1960-х годов по настоящее время его занимает городская детская музыкальная школа.
Дом Зельмановича является памятником архитектуры краевого значения. Здание построено в популярном в начале XX века стиле эклектики и богато декорировано лепниной. Как отмечают в пресс-службе мэрии города, в последний раз фасад старинного особняка реставрировали в 2005 году. А в 2007 году архитектурную неприкосновенность памятника нарушили, пристроив к нему стеклянное здание бизнес-центра.
«В ходе реставрации здания запланирован ремонт балконов, разрушенных участков парапета, на фасаде будет восстановлена лепнина. Также реставраторы обновят штукатурку, заменят водосточные трубы. По проекту после реставрации зданию вернут прежний исторический облик», — сообщают в мэрии. Кроме того, здание перекрасят в его изначальный цвет — голубой. До этого в течение долгих лет фасад особняка был желтым. Руководство музыкальной школы уточнило, что ремонт никак не повлияет на учебный процесс — большую часть работ выполнят летом. Полностью реставрацию здания завершат к концу 2018 года.
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