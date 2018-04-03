Приморцев пугают сильным снегом и ветром
В соцсетях прошла рассылка о предстоящем ухудшении погоды на территории Приморского края, сообщает DEITA. RU.
В соцсетях прошла рассылка о предстоящем ухудшении погоды на территории Приморского края, сообщает DEITA. RU.
Пользователи пересылают друг другу информацию о том, что 3 и 4 апреля в Приморье сильно испортится погода. В сообщении говорится, что
При этом в
В ГУ МЧС по Приморскому краю настоятельно просят не рассылать сообщения неизвестного происхождения по социальным сетям, вводя людей в заблуждение. Рассылка сообщений от МЧС приходит только с номера «112», а не от сотового оператора или с федерального номера.
Екатерина Лапкина.
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