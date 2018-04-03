Приморцев пугают сильным снегом и ветром

Источник: AP 2018

Пользователи пересылают друг другу информацию о том, что 3 и 4 апреля в Приморье сильно испортится погода. В сообщении говорится, что 3—4 апреля в северных районах края прогнозируется сильный снег, метель, ветер по долинам рек 18−24 метров в секунду. А в южных и центральных районах края — усиление ветра до 20 метров в секунду. Авторы утверждают, что они — МЧС.

При этом в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю корреспондента DEITA.RU заверили: «Ничего подобного мы не рассылали. Возможно, это сообщение из другого региона и к Приморью отношения не имеет».

В ГУ МЧС по Приморскому краю настоятельно просят не рассылать сообщения неизвестного происхождения по социальным сетям, вводя людей в заблуждение. Рассылка сообщений от МЧС приходит только с номера «112», а не от сотового оператора или с федерального номера.