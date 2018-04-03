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06:35 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске на месте снесённых павильонов высадят деревья

Посадка начнётся осенью.

Власти Красноярска решили высадить 500 деревьев на месте снесённых павильонов. Сейчас департаменту городского хозяйства необходимо определиться с местами и сроками освобождения территорий.

Как сообщают в городской администрации, всего в 2018 году запланировано высадить 12 тысяч деревьев. В основном вдоль гостевых трасс Универсиады-2019. Более 600 экземпляров будут высажены в скверах, за которые проголосовали горожане. Посадки запланированы на сентябрь-октябрь.

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