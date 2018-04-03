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06:53 (мск), источник: НИА Красноярск

Роспотребнадзор назвал самые загрязненные районы Красноярска

В краевом Управлении Роспотребнадзора подвели итоги проверки качества воздуха в разных районах Красноярска за март этого года.

Источник: НИА Красноярск

Ведомство проверяло воздух на допустимую концентрацию следующих элементов: диоксид азота, диоксид серы, смолистые вещества, оксид углерода, формальдегид и другие.

Всего специалисты взяли 200 проб, из них 7 оказались с превышением норм. По итогам прошлого месяца наиболее загрязненными оказались Ленинский, Советский, Центральный районы города. На этих территориях вредных веществ оказалось больше в несколько раз: от 1,07 до 2,85 допустимой концентрации.

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