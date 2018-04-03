Роспотребнадзор назвал самые загрязненные районы Красноярска

Всего специалисты взяли 200 проб, из них 7 оказались с превышением норм. По итогам прошлого месяца наиболее загрязненными оказались Ленинский, Советский, Центральный районы города. На этих территориях вредных веществ оказалось больше в несколько раз: от 1,07 до 2,85 допустимой концентрации.