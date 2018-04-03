Изменились правила отбора претендентов на стипендию «Болашак»
Изменились правила отбора претендентов на стипендию «Болашак», передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт программы.
Изменились правила отбора претендентов на стипендию «Болашак», передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт программы.
Постановлением правительства предусмотрены следующие изменения: Лицам, не воспользовавшимся ранее присужденной стипендией и не приступавшим к обучению или к стажировке, предоставляется повторная однократная возможность участия в конкурсе для присуждения стипендии при условии отсутствия задолженности перед Центром.
То есть, если победителю конкурса ранее была присуждена стипендия «Болашак», но в силу
Второе, для претендентов, участвующих в конкурсе по категории «Самостоятельно поступившие» снижено требование по соответствию среднего балла диплома бакалавра или специалиста с не менее 3.3 до 3.0 GPA.
Третье, введен механизм контроля освоения языка на этапе окончания языковых курсов в Казахстане. Для повышения эффективности языковых курсов, а также подтверждения владения необходимым уровнем знания языка теперь по окончанию языковых курсов в Казахстане стипендиаты должны пройти промежуточное тестирование. В случае не сдачи данного теста стипендиатам предоставлена однократная возможность пересдачи теста в течение последующих двух месяцев. Невыполнение данного требования предусматривает лишение стипендии.
Главными нововведениями также являются нормы, касающиеся осуществления отработки выпускниками. Выпускникам категории «самостоятельно поступивших» и «общего конкурса» предоставлена возможность осуществления трудовой деятельности по полученной специальности также в филиалах и представительствах казахстанских и иностранных юридических лиц, находящихся на территории Казахстана. Платим им баснословные деньги — Нигматулин высказался против зарубежных юристов Выпускникам, отучившимся по категориям «научно-педагогических работников», «инженерно-технических работников», «работников культуры, творческих работников», «работников редакций средств массовой информации», «претендентов на стажировки» будет позволено отрабатывать по полученной специальности при наличии согласия работодателя, заключившего трехсторонний договор в иных организациях, находящихся на территории Республики Казахстан. Более того, возможна альтернативная отработка для выпускников всех категорий при условии отработки в организациях начального, среднего, послесреднего, высшего и послевузовского уровней образования, реализующих образовательные учебные программы, при условии осуществления трудовой деятельности не по совместительству.
При этом срок отработки при отработке в данных организациях, находящихся в городах областного, районного значения и иных районах области будет составлять 2 года. Постановление введено в действие с 30 марта 2018 года. Сколько стипендий «Болашак» предусмотрели на 2018 год.
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