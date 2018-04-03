Изменились правила отбора претендентов на стипендию «Болашак»

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Постановлением правительства предусмотрены следующие изменения: Лицам, не воспользовавшимся ранее присужденной стипендией и не приступавшим к обучению или к стажировке, предоставляется повторная однократная возможность участия в конкурсе для присуждения стипендии при условии отсутствия задолженности перед Центром.

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То есть, если победителю конкурса ранее была присуждена стипендия «Болашак», но в силу каких-либо обстоятельств он не смог приступить к языковым курсам или выехать на обучение и добровольно отказался от стипендии, то теперь ему будет предоставлена возможность повторного участия в конкурсе.

Второе, для претендентов, участвующих в конкурсе по категории «Самостоятельно поступившие» снижено требование по соответствию среднего балла диплома бакалавра или специалиста с не менее 3.3 до 3.0 GPA.

Третье, введен механизм контроля освоения языка на этапе окончания языковых курсов в Казахстане. Для повышения эффективности языковых курсов, а также подтверждения владения необходимым уровнем знания языка теперь по окончанию языковых курсов в Казахстане стипендиаты должны пройти промежуточное тестирование. В случае не сдачи данного теста стипендиатам предоставлена однократная возможность пересдачи теста в течение последующих двух месяцев. Невыполнение данного требования предусматривает лишение стипендии.

Главными нововведениями также являются нормы, касающиеся осуществления отработки выпускниками. Выпускникам категории «самостоятельно поступивших» и «общего конкурса» предоставлена возможность осуществления трудовой деятельности по полученной специальности также в филиалах и представительствах казахстанских и иностранных юридических лиц, находящихся на территории Казахстана. Платим им баснословные деньги — Нигматулин высказался против зарубежных юристов Выпускникам, отучившимся по категориям «научно-педагогических работников», «инженерно-технических работников», «работников культуры, творческих работников», «работников редакций средств массовой информации», «претендентов на стажировки» будет позволено отрабатывать по полученной специальности при наличии согласия работодателя, заключившего трехсторонний договор в иных организациях, находящихся на территории Республики Казахстан. Более того, возможна альтернативная отработка для выпускников всех категорий при условии отработки в организациях начального, среднего, послесреднего, высшего и послевузовского уровней образования, реализующих образовательные учебные программы, при условии осуществления трудовой деятельности не по совместительству.