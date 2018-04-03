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07:44 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Россиянам рассказали, сколько праздничных дней их ждет в мае и июне

МОСКВА, 3 апреля, ФедералПресс. Роструд рассказал о праздничных днях для россиян в мае и июне.

Источник: Reuters

Так, ближайшие праздничные выходные стартуют меньше чем через месяц. Они начнутся в воскресенье, 29 апреля и пройдут до среды, 2 мая включительно.

Получается, что первая рабочая неделя мая продлится всего пару дней, информирует «Интерфакс».

На День Победы никаких переносов не будет. Затем длинные выходные будут с 10 по 12 июня включительно в честь празднования Дня России.

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