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07:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Правительство Новосибирской области погасит ипотеку семье погибших детей из Колывани

Материальную помощь распорядился оказать глава региона Андрей Травников, об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Правительство Новосибирской области погасит ипотеку семье погибших детей из Колывани, об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона.

Оказать материальную помощь распорядился Андрей Травников на оперативном совещании 2 апреля.

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«В связи с трудной жизненной ситуацией, в которой находится семья, врио губернатора поручил региональному Министерству труда и социального развития в кратчайшие сроки выделить средства из резервного фонда на досрочное погашение ипотечного кредита семьи», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля в Колывани два мальчика 6 и 11 лет провалились и утонули в яме, которую еще осенью вырыли и не засыпали коммунальщики. Таких ям, как выяснилось, в поселке несколько, более того, годом ранее произошла аналогичная трагедия — погиб мужчина. Специальная комиссия из областного правительства провела проверку, после чего временно исполняющий обязанности губернатора раскритиковал работу главы района.

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