Правительство Новосибирской области погасит ипотеку семье погибших детей из Колывани

«В связи с трудной жизненной ситуацией, в которой находится семья, врио губернатора поручил региональному Министерству труда и социального развития в кратчайшие сроки выделить средства из резервного фонда на досрочное погашение ипотечного кредита семьи», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля в Колывани два мальчика 6 и 11 лет провалились и утонули в яме, которую еще осенью вырыли и не засыпали коммунальщики. Таких ям, как выяснилось, в поселке несколько, более того, годом ранее произошла аналогичная трагедия — погиб мужчина. Специальная комиссия из областного правительства провела проверку, после чего временно исполняющий обязанности губернатора раскритиковал работу главы района.