Ученые назвали опасность красного мяса

Источник: РИА Новости

В ходе исследования медики изучил данные о состоянии здоровья и пищевые привычки 32 тысяч британок, которые наблюдались у врачей в среднем на протяжении 17 лет. У 335 из них был обнаружен рак толстой кишки, у 119 женщин диагностировали рак прямой кишки.

При этом оказалось, что риск возникновения рака дистального отдела прямой кишки примерно на 35 процентов ниже среди женщин, которые предпочитали мясо птицы и рыбы или вовсе отказывались от продуктов животного происхождения.

«Наше исследование не только проливает свет на то, как потребление мяса может влиять на определенные участки кишечника, но и показывает важность сбора данных о пищевых привычках больших групп людей», — говорит соавтор работы профессор Дженет Кейд.