В Бирилюсском районе директор школы подозревается в присвоении денег

В Бирилюсском районе директору школы грозит до шести лет тюрьмы за махинации с бюджетными деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Установлено, что руководитель образовательного учреждения заключила договор с фирмой на поставку решеток для батарей. Сумма контракта — 50 тысяч рублей.