В Бирилюсском районе директор школы подозревается в присвоении денег
Она заставила учеников мастерить решетки, за которые уже получила деньги.
Она заставила учеников мастерить решетки, за которые уже получила деньги.
В Бирилюсском районе директору школы грозит до шести лет тюрьмы за махинации с бюджетными деньгами. Об этом сообщили в
Установлено, что руководитель образовательного учреждения заключила договор с фирмой на поставку решеток для батарей. Сумма контракта — 50 тысяч рублей.
«Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации “Присвоение или растрата”. Санкция данной статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
Подозреваемой избрана «мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке».
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