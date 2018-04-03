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08:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Бирилюсском районе директор школы подозревается в присвоении денег

Она заставила учеников мастерить решетки, за которые уже получила деньги.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Бирилюсском районе директору школы грозит до шести лет тюрьмы за махинации с бюджетными деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Установлено, что руководитель образовательного учреждения заключила договор с фирмой на поставку решеток для батарей. Сумма контракта — 50 тысяч рублей.

31-летняя женщина подписала акт о приемке товара, но решетки в школу так никто и не привез. Вместо этого директор попросила преподавателя и учеников смастерить экраны для радиаторов на уроке труда.

«Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации “Присвоение или растрата”. Санкция данной статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана «мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке».

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