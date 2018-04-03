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08:22 (мск), источник: Восток Медиа

Тренировка МЧС: водолазы Хабаровского края опустились на глубину 11 метров

Отряд МЧС провёл в Хабаровском крае тренировку водолазов. Сотрудники погружались в озеро глубиной 11 метров. Подо льдом сотрудники обследовали дно водоёма, искали затонувшую технику и обследовали её. Учения осложнял штормовой ветер — 20 метров в секунду. Однако участники объяснили, что в воде им не холодно и спокойно.

Как сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России, недельный сбор спасателей прошёл на озере Хака. Тренировки помогают довести работу водолаза до автоматизма, что необходимо в экстренных ситуациях.

Для этого сотрудники МЧС выбирают сложный водоём, чтобы дно было неровное и овражное. Сигнальный конец переламывается через ямы, что серьёзно осложняет работу. Ещё одно испытание — плохая видимость под водой, с которой не справляются даже фонари. По словам водолазов, такие ситуации не редкость в реальных условиях.

«В зимнее время ветер для водолазов большой роли не играет. Другое дело, когда нет льда, тогда есть ограничения по баллам. При большом шторме водолаз под воду не ходит. И также при большом течении. Когда на водоёме лёд, холодно только тем, кто находится на льду. Водолазу в воде, подо льдом нормально, не дует. Единственное — оборудование, чтобы не унесло, крепим специальными растяжками, веревками, и работаем», — рассказал руководитель сборов водолазов ДВРПСО МЧС России Сергей Герасимов.

Тренировки водолазов проходят не реже двух раз в год. Ранее агентство писало, что в феврале этого года прошли сборы парашютно-десантного подразделения МЧС. Спасатели отрабатывали навыки высадки на снег и в лес с вертолёта Ми-8. В мероприятии участвовали порядка 50 человек, а также служебная собака.

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