Тренировка МЧС: водолазы Хабаровского края опустились на глубину 11 метров

Как сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России, недельный сбор спасателей прошёл на озере Хака. Тренировки помогают довести работу водолаза до автоматизма, что необходимо в экстренных ситуациях.

Для этого сотрудники МЧС выбирают сложный водоём, чтобы дно было неровное и овражное. Сигнальный конец переламывается через ямы, что серьёзно осложняет работу. Ещё одно испытание — плохая видимость под водой, с которой не справляются даже фонари. По словам водолазов, такие ситуации не редкость в реальных условиях.

«В зимнее время ветер для водолазов большой роли не играет. Другое дело, когда нет льда, тогда есть ограничения по баллам. При большом шторме водолаз под воду не ходит. И также при большом течении. Когда на водоёме лёд, холодно только тем, кто находится на льду. Водолазу в воде, подо льдом нормально, не дует. Единственное — оборудование, чтобы не унесло, крепим специальными растяжками, веревками, и работаем», — рассказал руководитель сборов водолазов ДВРПСО МЧС России Сергей Герасимов.