В Родительский день в Омске заработают торговые точки
Там горожане смогут приобрети ритуальные товары.
Там горожане смогут приобрети ритуальные товары.
В омской мэрии рассказали о подготовке к Родительскому дню. В это году День поминовения усопших приходится на 17 апреля. В этот день в черте города у кладбищ (на территории Омска их семь. — Прим. Авт.) организуют работу торговых точек. На
В горадминистрации напомнили, что в прошлом году торговых точек было 78. Что будет в этом году — неизвестно. Сейчас чиновники принимают заявки от предпринимателей.
— Предприниматели, желающие организовать выездное торговое обслуживание в этот важный для православных омичей день, должны подать заявки в администрации округов, — напомнили в
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