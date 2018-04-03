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07:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Родительский день в Омске заработают торговые точки

Там горожане смогут приобрети ритуальные товары.

В омской мэрии рассказали о подготовке к Родительскому дню. В это году День поминовения усопших приходится на 17 апреля. В этот день в черте города у кладбищ (на территории Омска их семь. — Прим. Авт.) организуют работу торговых точек. На мини-рынках, которые будут работать с 12 по 19 апреля, горожане смогут купить ритуальные товары.

В горадминистрации напомнили, что в прошлом году торговых точек было 78. Что будет в этом году — неизвестно. Сейчас чиновники принимают заявки от предпринимателей.

— Предприниматели, желающие организовать выездное торговое обслуживание в этот важный для православных омичей день, должны подать заявки в администрации округов, — напомнили в пресс-службе мэрии. Для обеспечения порядка и предупреждения несанкционированных действий планируется проведение рейдовых мероприятий.

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