В Родительский день в Омске заработают торговые точки

В омской мэрии рассказали о подготовке к Родительскому дню. В это году День поминовения усопших приходится на 17 апреля. В этот день в черте города у кладбищ (на территории Омска их семь. — Прим. Авт.) организуют работу торговых точек. На мини-рынках, которые будут работать с 12 по 19 апреля, горожане смогут купить ритуальные товары.