Мечтать не вредно: как воплотить задуманное в реальность
Как перестать зависеть от мнения окружающих и начать делать то, что хочется.
Как перестать зависеть от мнения окружающих и начать делать то, что хочется.
Почему так часто мечты остаются мечтами и не претворяются в реальность? Как все успевать? Как научиться делегировать задачи? В чем секрете продуктивных людей? Почему не стоит слушать чужие советы? На эти и другие вопросы отвечает в своей книге «Как мечтать, чтобы сбывалось» журналист, врач, автор блога «Мечты сбываются, или Моя жизнь в Барселоне» Ольга Лукинская. Книга скоро выходит в издательстве «Альпина Паблишер», Forbes Woman публикует отрывки из нее.
Глаза боятся, а руки делают: не бойтесь мечтать
Мечта возникает в виде слабой, тоненькой мысли с формулировкой «а что, если я?» или «вот бы мне когда-нибудь». Увидел на экране джунгли Амазонки — вот бы съездить! Влюбился в незнакомый город в путешествии — пожить бы
В этот момент, на самом раннем этапе, совершается очень серьезный шаг: человек либо отмахивается от мечты («Куда мне! Я не смогу, это не для меня!»), либо воспринимает ее наравне с другими идеями и планами («Почему нет? Надо разузнать, что для этого нужно»), то есть не боится мечтать. И это важно…
Иногда полезно отпустить мечту в свободное плавание и понаблюдать: как часто вы возвращаетесь к ней, видоизменяется ли она?
Что нужно учесть при составлении плана? Несколько важных факторов, которые кратко перечислены ниже…
Приблизительные сроки: когда вы хотите осуществить свою мечту? В ближайшие пару лет? Через 10 лет? На пенсии? На следующей неделе?
Например, я точно решила, что хочу жить в Барселоне, чуть больше чем за год до переезда туда, то есть на подготовку ушло немногим больше года.
Затраты времени и труда: сколько времени будет отнимать подготовка? Нужно ли
Финансовые затраты: тут, как показывает опыт, расчеты нужно умножать на полтора (а лучше на два), потому что заранее всего не учесть. Но нужно понять хотя бы приблизительно, о какой сумме идет речь (и что делать, когда она израсходуется).
Возможные риски: это важный фактор, при оценке которого лучше быть оптимистом. Мы часто видим ситуацию в мрачных тонах, и неудача представляется
Ответственность за себя или близких: конечно, если изменения коснутся не только вас, то неплохо бы посоветоваться с близкими и, если их в вашем плане
Когда план действий готов, не стоит медлить. Приступайте к его выполнению!
Не надо (почти) никого слушать
Если бы я слушала других, то в детстве играла бы в нелюбимые игрушки, во взрослом возрасте занималась бы нелюбимой работой, была бы одинока или «хоть с
Почему такое происходит со многими? Потому что большинство людей боятся
Когда дело касается близких, за которых мы волнуемся, часто даже у самых прогрессивных из нас включается консервативный вариант мышления…
Но проблема даже не в том, что большинство людей сами боятся двигаться вперед и другим советуют оставаться в зоне комфорта. Проблема в том, что эту зону комфорта иногда пытаются придумать за нас. Девочкам дарят бесконечных кукол, не разбавляя их мячиками или конструкторами. Молодым мамам предлагают сидеть дома с малышом чуть ли не до школы, ведь «работать, когда есть ребенок, — это так тяжело». Да, но тяжело не значит плохо. А ведь эти попытки оградить нас от нас самих еще и формируют комплексы. Вышла на работу, стало тяжело — начинается «а я тебя предупреждала». Отсюда недалеко и до «я — плохая мать»…
Интересно, что непрошеные советы чаще всего дают люди, которые разбираются в вопросе слабо (или не разбираются вовсе). Замечания в духе «Не надо бы вам, беременной, так тяжело тренироваться» я слышала только от тех, кто не имел отношения ни к медицине, ни к спорту. От эмиграции отговаривают те, кто о ней даже не задумывался, а аргументы против второго высшего образования приводят люди, не получившие и первого. Как в этом случае действовать? Сразу определять для себя, насколько достоверны те данные, которыми располагает этот человек, и насколько ему можно доверять в том или ином вопросе. В подавляющем большинстве случаев выясняется, что доверять нельзя, а советы даются без запроса, лишь бы
Как реагировать? Если есть вероятность, что советчик
Делегируйте все, что можно, — и хорошо делайте все остальное
Перфекционизм и ощущение «никто не сделает лучше, чем я» часто приводят к тому, что мы хватаемся за несколько дел одновременно, а в итоге ничего не успеваем. Или, наоборот, годами продолжаем откладывать разборку шкафов или документов, потому что боимся доверить это другим людям, а у самих не хватает времени. По моему мнению, здесь снова возникает вопрос приоритетов. Так ли важно сделать это именно самому? Может быть, найдется
Мне очень повезло с основным работодателем и коллегой. Сергей — талантливый переводчик, удивительно работоспособный, и у него есть чему поучиться. Он давно убедил меня, что набор текста или форматирование таблиц, когда у тебя несколько высших образований, — это «забивание гвоздей микроскопом». В сериалах и фильмах про американских врачей или адвокатов мы часто видим, что они пользуются диктофоном, не тратя время на сидение за клавиатурой. Сергей взял эту идею на вооружение, разработал свою методику перевода и запатентовал ее. Уже несколько лет так работаю и я.
Смысл в том, что мы начитываем перевод на диктофон и загружаем файлы в Dropbox, а помощники набирают текст на слух. Оказалось, что за час я могу письменно перевести с английского на русский
Я считаю, что можно и нужно делегировать бытовые задачи, такие как уборка или готовка.
Еще один пример — дорога в аэропорт и обратно в условиях, когда постоянно, каждую неделю, летаешь в командировки. Я очень люблю водить машину, и
Я с детства люблю конструкторы, отвертки, молотки и гвозди и с удовольствием собираю мебель из ИКЕА, но только если речь идет о
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.