Мечтать не вредно: как воплотить задуманное в реальность

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Почему так часто мечты остаются мечтами и не претворяются в реальность? Как все успевать? Как научиться делегировать задачи? В чем секрете продуктивных людей? Почему не стоит слушать чужие советы? На эти и другие вопросы отвечает в своей книге «Как мечтать, чтобы сбывалось» журналист, врач, автор блога «Мечты сбываются, или Моя жизнь в Барселоне» Ольга Лукинская. Книга скоро выходит в издательстве «Альпина Паблишер», Forbes Woman публикует отрывки из нее.

Глаза боятся, а руки делают: не бойтесь мечтать

Мечта возникает в виде слабой, тоненькой мысли с формулировкой «а что, если я?» или «вот бы мне когда-нибудь». Увидел на экране джунгли Амазонки — вот бы съездить! Влюбился в незнакомый город в путешествии — пожить бы когда-нибудь здесь! Поболел за бегунов на марафоне — а что, если и мне пробежать?

Новость Личный дневник поможет справиться с неудачами

В этот момент, на самом раннем этапе, совершается очень серьезный шаг: человек либо отмахивается от мечты («Куда мне! Я не смогу, это не для меня!»), либо воспринимает ее наравне с другими идеями и планами («Почему нет? Надо разузнать, что для этого нужно»), то есть не боится мечтать. И это важно…

Если явных физических препятствий нет, можно превращать мечту в цель, начинать собирать информацию и составлять план.

Иногда полезно отпустить мечту в свободное плавание и понаблюдать: как часто вы возвращаетесь к ней, видоизменяется ли она?

Что нужно учесть при составлении плана? Несколько важных факторов, которые кратко перечислены ниже…

Приблизительные сроки: когда вы хотите осуществить свою мечту? В ближайшие пару лет? Через 10 лет? На пенсии? На следующей неделе?

Например, я точно решила, что хочу жить в Барселоне, чуть больше чем за год до переезда туда, то есть на подготовку ушло немногим больше года.

Затраты времени и труда: сколько времени будет отнимать подготовка? Нужно ли чему-то учиться, ходить на курсы? Получить второе или третье высшее образование? Посещать библиотеку? Искать людей, которые могут дать совет? Совместимо ли это с текущей занятостью? Что насчет выходных? Как сильно вы будете уставать во время подготовки?

Финансовые затраты: тут, как показывает опыт, расчеты нужно умножать на полтора (а лучше на два), потому что заранее всего не учесть. Но нужно понять хотя бы приблизительно, о какой сумме идет речь (и что делать, когда она израсходуется).

Я отложила деньги на учебу и жилье, а еще был небольшой запас на повседневные расходы, которого хватало меньше чем на год, поэтому я понимала, что через несколько месяцев нужно будет найти работу.

Возможные риски: это важный фактор, при оценке которого лучше быть оптимистом. Мы часто видим ситуацию в мрачных тонах, и неудача представляется чем-то ужасным. Но вообразите себе наихудший сценарий. Что может случиться?

Не добьетесь цели? Но ведь вы и сейчас ее не добились, так не лучше ли попытаться? Если действовать, то есть шанс, что мечта сбудется. Если не действовать, она не сбудется никогда.

Ответственность за себя или близких: конечно, если изменения коснутся не только вас, то неплохо бы посоветоваться с близкими и, если их в вашем плане что-то смущает, скорректировать его. В команде легче, если у команды правильный настрой и общие задачи.

Когда план действий готов, не стоит медлить. Приступайте к его выполнению!

Не надо (почти) никого слушать

Если бы я слушала других, то в детстве играла бы в нелюбимые игрушки, во взрослом возрасте занималась бы нелюбимой работой, была бы одинока или «хоть с кем-то, лишь бы был», а еще я боялась бы мечтать и никогда не уехала бы в Барселону.

Почему такое происходит со многими? Потому что большинство людей боятся что-то менять. Действительно, выходить из зоны комфорта опасно (на то она и зона комфорта), любые изменения могут привести к непредсказуемым последствиям, как желательным, так и нежелательным. Поэтому, вероятно, люди и делятся на тех, кто предпочитает оставлять все «как есть», и на тех, кто готов и хочет пробовать что-то изменить.

Когда дело касается близких, за которых мы волнуемся, часто даже у самых прогрессивных из нас включается консервативный вариант мышления…

Но проблема даже не в том, что большинство людей сами боятся двигаться вперед и другим советуют оставаться в зоне комфорта. Проблема в том, что эту зону комфорта иногда пытаются придумать за нас. Девочкам дарят бесконечных кукол, не разбавляя их мячиками или конструкторами. Молодым мамам предлагают сидеть дома с малышом чуть ли не до школы, ведь «работать, когда есть ребенок, — это так тяжело». Да, но тяжело не значит плохо. А ведь эти попытки оградить нас от нас самих еще и формируют комплексы. Вышла на работу, стало тяжело — начинается «а я тебя предупреждала». Отсюда недалеко и до «я — плохая мать»…

Интересно, что непрошеные советы чаще всего дают люди, которые разбираются в вопросе слабо (или не разбираются вовсе). Замечания в духе «Не надо бы вам, беременной, так тяжело тренироваться» я слышала только от тех, кто не имел отношения ни к медицине, ни к спорту. От эмиграции отговаривают те, кто о ней даже не задумывался, а аргументы против второго высшего образования приводят люди, не получившие и первого. Как в этом случае действовать? Сразу определять для себя, насколько достоверны те данные, которыми располагает этот человек, и насколько ему можно доверять в том или ином вопросе. В подавляющем большинстве случаев выясняется, что доверять нельзя, а советы даются без запроса, лишь бы что-то сказать…

Как реагировать? Если есть вероятность, что советчик что-то знает по теме, то спросить, почему дается именно такая рекомендация, с чем это связано, на каких доказательных данных основано. Если же советы дает тот, кто давать их явно не должен, то для таких случаев лучше всего найти твердую формулировку, например: «Спасибо, но эту тему я обсуждаю только со своим лечащим врачом» или «Спасибо за внимание, но я так делать не буду».

Делегируйте все, что можно, — и хорошо делайте все остальное

Перфекционизм и ощущение «никто не сделает лучше, чем я» часто приводят к тому, что мы хватаемся за несколько дел одновременно, а в итоге ничего не успеваем. Или, наоборот, годами продолжаем откладывать разборку шкафов или документов, потому что боимся доверить это другим людям, а у самих не хватает времени. По моему мнению, здесь снова возникает вопрос приоритетов. Так ли важно сделать это именно самому? Может быть, найдется кто-то, кто справится с задачей не хуже и даже лучше?

Мне очень повезло с основным работодателем и коллегой. Сергей — талантливый переводчик, удивительно работоспособный, и у него есть чему поучиться. Он давно убедил меня, что набор текста или форматирование таблиц, когда у тебя несколько высших образований, — это «забивание гвоздей микроскопом». В сериалах и фильмах про американских врачей или адвокатов мы часто видим, что они пользуются диктофоном, не тратя время на сидение за клавиатурой. Сергей взял эту идею на вооружение, разработал свою методику перевода и запатентовал ее. Уже несколько лет так работаю и я.

Смысл в том, что мы начитываем перевод на диктофон и загружаем файлы в Dropbox, а помощники набирают текст на слух. Оказалось, что за час я могу письменно перевести с английского на русский пять-шесть страниц, а вот надиктовать успеваю не меньше десяти. В итоге эффективность работы повышается, а значит, увеличивается и ее доходность, несмотря на то что помощнику, конечно же, нужно платить зарплату. Отдельный плюс диктовки в том, что ею можно заниматься на улице, в парке и вообще где угодно; при нашей, казалось бы, самой сидячей профессии Сергей ежедневно проходит 10−15 километров.

Получается, что за счет делегирования части работы можно убить нескольких зайцев: увеличить продуктивность и заработок, больше двигаться и лучше себя чувствовать.

Я считаю, что можно и нужно делегировать бытовые задачи, такие как уборка или готовка. Во-первых, я никогда не смогу убрать квартиру так же хорошо, как приходящая помощница. Во-вторых, это нецелесообразно, потому что за несколько часов уборки я плачу намного меньше, чем зарабатываю; убирать самой — значит потерять драгоценное время, которое можно было бы потратить на работу. С готовкой то же самое: для меня домашняя еда никогда не будет на уровне ресторанной. Пусть лучше готовят профессионалы, а я давно не пытаюсь этим заниматься, так как знаю, что все закончится раздражением и выброшенными продуктами.

Еще один пример — дорога в аэропорт и обратно в условиях, когда постоянно, каждую неделю, летаешь в командировки. Я очень люблю водить машину, и когда-то мне не нравилось сидеть на пассажирском месте — казалось, что так я утрачиваю контроль над ситуацией. А потом начались командировки, и я полюбила такси. Финансовый вопрос не возникал: и такси, и бензин, и парковку собственной машины оплатит компания. Но я вдруг поняла, что за рулем не расслабишься, а в такси можно поработать или выспаться: дорога в Домодедово из центра Москвы — это возможность поспать часа полтора.

Иногда решение «отдать или сделать самому» зависит от объема предстоящей работы.