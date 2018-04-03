В Красноярске прошёл флеш-моб в поддержку детей-аутистов
Необычный
Необычный
Причём акция состоялась во Всемирный день распространения информации об аутизме. Организаторы надеются, что акция привлечёт внимание самых разных людей. В том числе и тех семей, где есть
Председатель общественной организации «Играя Действовать» Галина Юдина: «Самая большая проблема для родителей, которые только начинают знакомиться с диагнозом, это отношение окружающих. Поэтому у нас два баннера, описывающих проблему, которую испытывают родители детей с аутизмом по отношению к ним».
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