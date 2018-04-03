Медсестры Приморья повышают квалификацию бесплатно

Как сообщили в департаменте здравоохранения, с начала года свои навыки и умения смогли усовершенствовать уже более 150 человек.

«В подготовке средних медицинских кадров для регионального здравоохранения участвуют Уссурийский медицинский колледж, а также Владивостокский базовый медицинский колледж и его филиалы в Партизанске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем», — сообщили в департаменте здравоохранения.

В этом году специалисты смогут пройти обучение по следующим циклам: «сестринское дело в терапии», «первичная медико-профилактическая помощь населению», «сестринское дело в психиатрии», «функциональная диагностика», «первичная медико-санитарная помощь детям», «современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии», «сестринское дело в хирургии», «лабораторное дело в рентгенологии», «скорая и неотложная помощь» и другие.

Как отметил вице-губернатор Павел Серебряков, департамент здравоохранения совместно с Тихоокеанским государственным медицинским университетом и Владивостокским медицинским колледжем определил механизм плановой подготовки медицинских кадров на территории Приморья края на 2017−2018 годы.

Работу по профориентации будущих врачей ведут профильный вуз и департамент здравоохранения Приморского края по поручению врио Губернатора Андрея Тарасенко, который уделяет особое внимание развитию кадрового потенциала отрасли и поддержке молодых специалистов. Напомним, этим летом в муниципалитеты Приморья на практику поедут студенты-медики.

Глава региона подчеркнул, что администрация края открыта для предложений молодежи и готова рассмотреть и инициировать нововведения, необходимые для того, чтобы будущие специалисты востребованных профессий чувствовали себя в родном крае по-настоящему нужными.

Отметим, что в Приморье постоянно пополняется и обновляется материально-техническая база лечебных учреждений для оказания полноценной медицинской помощи населению, активно работает программа «Сельский доктор», началась реализация программы «Земский фельдшер», молодым специалистам выплачиваются «подъемные» и выдаются льготные кредиты для строительства жилья.

Средства на мероприятия выделяются в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Добавим, что глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что с повышением инвестиционной привлекательности Дальнего Востока в регионе растет и потребность в квалифицированных кадрах.