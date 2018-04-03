Медсестры Приморья повышают квалификацию бесплатно
Более 700 медицинских работников среднего звена смогут бесплатно повысить свою квалификацию в Приморье в 2018 году, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.
Более 700 медицинских работников среднего звена смогут бесплатно повысить свою квалификацию в Приморье в 2018 году, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, с начала года свои навыки и умения смогли усовершенствовать уже более 150 человек.
«В подготовке средних медицинских кадров для регионального здравоохранения участвуют Уссурийский медицинский колледж, а также Владивостокский базовый медицинский колледж и его филиалы в Партизанске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем», — сообщили в департаменте здравоохранения.
Как отметил
Работу по профориентации будущих врачей ведут профильный вуз и департамент здравоохранения Приморского края по поручению врио Губернатора Андрея Тарасенко, который уделяет особое внимание развитию кадрового потенциала отрасли и поддержке молодых специалистов. Напомним, этим летом в муниципалитеты Приморья на практику поедут
Отметим, что в Приморье постоянно пополняется и обновляется
Средства на мероприятия выделяются в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».
Добавим, что глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что с повышением инвестиционной привлекательности Дальнего Востока в регионе растет и потребность в квалифицированных кадрах.
Михаил Грач.
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