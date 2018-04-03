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08:17 (мск), источник: Интерфакс

Водоснабжение около 2 тыс. жителей Перми, прерванное из-за коммунальной аварии, восстановлено

Пермь. 3 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Аварийные бригады устранили повреждение водовода в Свердловском районе Перми, где накануне жители 20 многоквартирных домов остались без воды, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону во вторник.

«В настоящий момент аварийно-восстановительные работы бригадами ООО “Новогор-Прикамье” (оказывает услуги водоснабжения — ИФ) завершены. Водоснабжение восстановлено», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник вечером 20 многоквартирных домов Свердловского района Перми, в которых проживают порядка 2 тыс. человек, остались без водоснабжения из-за утечки на водопроводе.

Социально-значимые объекты в зону отключения не попали.

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