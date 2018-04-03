Водоснабжение около 2 тыс. жителей Перми, прерванное из-за коммунальной аварии, восстановлено
Пермь. 3 апреля.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Пермь. 3 апреля.
«В настоящий момент
Как сообщалось, в понедельник вечером 20 многоквартирных домов Свердловского района Перми, в которых проживают порядка 2 тыс. человек, остались без водоснабжения
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.