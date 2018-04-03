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09:43 (мск), источник: Sputnik

Известные мелодии в необычном исполнении: в Ташкенте пройдет Moviy bahor

Его главная задача — привить любовь к симфоническим произведениям и популяризировать мировые шедевры в интерпретации ведущих музыкальных коллективов и исполнителей Узбекистана.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Ташкенте 15 апреля пройдет уникальный музыкальный проект Open Spring — Moviy bahor, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По замыслу организаторов проекта, его главная задача — стать центром притяжения подлинных почитателей классической музыки, значительно расширить круг ее слушателей, привить любовь к симфоническим произведениям и способность их понимать, а также популяризировать мировые шедевры в интерпретации ведущих музыкальных коллективов и исполнителей Узбекистана.

Весь вечер гостей будут радовать своим мастерством Национальный симфонический оркестр Узбекистана, а также известные певцы и музыканты. Среди них народные артистки Узбекистана Муножат Йулчиева и Насиба Абдуллаева, заслуженные артисты Тоир Кузиев и Женисбек Пиязов, известный комик, артист разговорного жанра, заслуженный артист Обид Асомов, автор и композитор Уктам Хакимов.

Кроме того, на сцене вступят победительница музыкального шоу Первого канала (Россия) «Голос. Дети» Сабина Мустаева, музыкант Хуршид Иногамов, группа акапелла Zamin, юный дирижер Асадбек Аюбджанов и многие другие.

Откроет программу «Весна» Антонио Вивальди, продолжит — музыка из таких любимых фильмов, как «Служебный роман», «Дуэль под чинарой», «Махаллада дув-дув гап» и других. В программе также мелодии знаменитого Нино Рото к фильму «Крестный отец» и аргентинское танго Карлоса Гарделя из фильма «Запах женщины».

Кроме этого, в исполнении узбекских артистов прозвучат песни My way Фрэнка Синатры, известные хиты I don’t want to miss a thing от Aerosmith, «Полет на дельтаплане» Эдуарда Артемьева, попурри из самых известных песен Уитни Хьюстон, композиций Modern Talking, АВВА, известные национальные песни и мелодии и еще многое другое.

Здесь же зрители смогут познакомиться с историей различных музыкальных инструментов, и даже поиграть на них. По периметру можно будет встретить музыкантов в виде «живых скульптур» со скрипкой, гитарой, флейтой или другим инструментом. А на стенах — акварельные панно с изображением страны — родины этих инструментов.

Также можно попробовать себя и в роли дирижера самого настоящего оркестра, запись которого будет появляться на специальном мониторе при взмахе дирижерской палочки. Все это время зрителей будут развлекать мимы.

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