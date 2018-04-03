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11:08 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Первые 10 переселенных по программе реновации пятиэтажек планируется снести до конца года

Первые 10 переселенных по программе реновации пятиэтажек планируется снести до конца 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Согласно плану деятельности Московского фонда реновации жилой застройки на 2018 г. и плановый период 2019—2020 гг.., первые сносы пятиэтажек начнутся уже в этом году. За указанный период планируется осуществить снос 79 домов. Ориентировочно 10 домов планируется к сносу уже в этом году», — заявил А. Бочкарев.

Ранее А. Бочкарев сообщил, что строительство 34 домов на 7 тыс. 54 квартир планируется начать в рамках программы реновации в 2018 г.

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