Первые 10 переселенных по программе реновации пятиэтажек планируется снести до конца года

«Согласно плану деятельности Московского фонда реновации жилой застройки на 2018 г. и плановый период 2019—2020 гг.., первые сносы пятиэтажек начнутся уже в этом году. За указанный период планируется осуществить снос 79 домов. Ориентировочно 10 домов планируется к сносу уже в этом году», — заявил А. Бочкарев.