Первые 10 переселенных по программе реновации пятиэтажек планируется снести до конца года
Первые 10 переселенных по программе реновации пятиэтажек планируется снести до конца 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
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