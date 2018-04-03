Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Назван лучший автомобиль в мире
Эдгард Запашный опубликовал архивное семейное интервью
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Как жить в России, если у тебя аутизм
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Сенатор США: Россия вышла из-под контроля
«Стыд»: В Сети об откровенных снимках Водонаевой
Ченнинг Татум разводится с женой после девяти лет брака
Лолита пришла на шоу Урганта в пиджаке цвета фуксии
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11:31 (мск), источник: АиФ Волгоград

Стало известно, во сколько в центре Волгограда пройдет крестный ход

Крестный ход начнется в центре Волгограда 8 апреля в 16:30 у часовни во имя святого благоверного князя Александра Невского и завершится у строящегося Александро-Невского собора.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», митрополит Герман отслужит Пасхальную вечерню перед трибунами у установленных икон.

Настоятель Свято-Духовского монастыря игумен Гавриил отметил, что лампада с Благодатным огнём будет доставлена в Волгоград вечером в понедельник.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Болят суставы и выпадают волосы. Что известно о массовом отравлении на Дону
СК показал высоковольтные провода в батутном зале сгоревшего ТЦ
В Роструде рассказали о праздничных выходных в мае и июне
В России завели уголовное дело на главу МВД Украины
Зачем наследному принцу Саудовской Аравии американские деньги
Следствие установило всех причастных к теракту в Петербурге
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт иностранцам
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались 5,7 млн человек
Спорт
Роналду против Буффона: «Реал Мадрид» борется с проклятием «Ювентус» принимает «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов и попытается в пятый раз подряд выбить «сливочных» из турнира по итогам двухматчевого противостояния
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Китаец передвинул трехэтажный дом, чтобы избежать его сноса
Готовы ли города России к ЧМ-2018: Москва и Санкт-Петербург
Апартаменты не будут приравнивать к жилью
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Соцсети восхитила красота дочери Дмитрия Тарасова Ангелина уже принимает участие в модных съемках.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь