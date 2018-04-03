Стало известно, во сколько в центре Волгограда пройдет крестный ход
Крестный ход начнется в центре Волгограда 8 апреля в 16:30 у часовни во имя святого благоверного князя Александра Невского и завершится у строящегося
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Крестный ход начнется в центре Волгограда 8 апреля в 16:30 у часовни во имя святого благоверного князя Александра Невского и завершится у строящегося
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», митрополит Герман отслужит Пасхальную вечерню перед трибунами у установленных икон.
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