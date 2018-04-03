Март-2018 оказался самым «мокрым» в Воронеже за последние 100 лет

Источник: РИА "Новости"

Март-2018 оказался самым влажным в Воронеже за всю столетнюю историю метеонаблюдений. За первый месяц весны в городе выпало 85 мм осадков, что на 250% больше нормы, равной 33 м. В марте шёл преимущественно снег, только в последних числах месяца он дополнился дождём.

Предыдущий рекорд синоптики зафиксировали в 2013 году, когда выпало 73 мм осадков. Самый сухой март в метеоистории Воронежа был в 2015 году, когда выпало всего 4 мм осадков.