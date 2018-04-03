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09:59 (мск), источник: Вести - Воронеж

Март-2018 оказался самым «мокрым» в Воронеже за последние 100 лет

Первый месяц весны установил рекорд по осадкам.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 66% 765 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Март-2018 оказался самым влажным в Воронеже за всю столетнюю историю метеонаблюдений. За первый месяц весны в городе выпало 85 мм осадков, что на 250% больше нормы, равной 33 м. В марте шёл преимущественно снег, только в последних числах месяца он дополнился дождём.

Предыдущий рекорд синоптики зафиксировали в 2013 году, когда выпало 73 мм осадков. Самый сухой март в метеоистории Воронежа был в 2015 году, когда выпало всего 4 мм осадков.

В марте-2018 самым тёплым днём оказалось 24 марта, когда столбики термометра поднялись до +3,8, а самым холодным — 20 марта: тогда градусники показали -19,4. За последние сто лет самый тёплый первый месяц весны был в 2002 году, когда средняя температура составила 4,2 градуса, а самый холодный — в 1942м: -10,4 градуса мороза. В 2018 году март оказался на 5 градусов холоднее нормы: средняя температура была -6 при норме в -1.

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