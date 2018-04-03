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09:47 (мск), источник: Sputnik

Астрономы нашли самую далекую звезду в 9 миллиардов световых лет от Земли

Ученые впервые увидели отдельную обычную звезду — не сверхновую, не гамма-всплеск, но одинокую звезду на расстоянии в девять миллиардов световых лет.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Американские исследователи в США с помощью телескопа «Хаббл» обнаружили самую дальнюю звезду, когда-либо наблюдаемую с Земли, находящуюся в девяти миллиардах световых лет от нашей планеты, пишет издание Space.

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Отмечается, что обычно далекие звезды сложно выделить отдельно — галактику или сверхновую звезду гораздо легче заметить. Эту звезду классифицировали как обычную, что означает ее нахождение в так называемой главной последовательности — области, содержащей звезды, в которых происходит синтез гелия из водорода. Новая звезда под названием Икар стала заметной благодаря явлению, при котором при прекращении сгорания водорода внутри звезда уходит из области главной последовательности и превращается либо в сверхновую, либо в белого карлика.

По информации издания, Икар, под научным названием MACS J1149 Lensed Star 1 (LS1), был обнаружен с помощью гравитационного линзирования.

«Этот феномен относится к тому, как массивный галактический кластер или другой объект может отражать свет от объектов, расположенных позади них, делая тусклые объекты гораздо ярче с точки зрения Земли», — отмечает издание.

Астрономы пришли к выводу, что Икар является голубым сверхгигантом, больше и ярче Солнца.

Издание отмечает, что новую звезду удалось обнаружить из-за ее удачного расположения на линии обзора телескопа, который смог увеличить ее в две тысячи раз.

Астрономы заявили, что этот редкий взгляд на далекую звезду может обеспечить «окно в то, как в целом звезды развиваются, особенно светящиеся очень сильно».

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