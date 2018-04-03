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09:28 (мск), источник: Вести - Пермь

У православных началась самая строгая неделя поста

Каждый день Страстной недели посвящен самым драматичным сюжетам из Нового Завета.

Страстная неделя началась у православных христиан. Каждый день здесь особый и посвящен самым драматичным сюжетам из Нового Завета. Среда, например, — это когда Иуда продал Христа за 30 сребреников, принято в этот день исповедоваться. Пятница посвящена мученической смерти Спасителя на кресте. Если на этой неделе не просто ограничивать себя в еде, но и пытаться прочувствовать значение каждого дня, то можно будет в воскресенье ощутить всю благодать главного христианского праздника — дня воскрешения Иисуса Христа.

В меню этого кафе разнообразие растительной пищи не только в дни поста. Здесь готовы предложить блюда без мяса на первое, второе и третье. Так выглядит бизнес-ланч, с тщательно подобранным набором белков, жиров и углеводов.

Евгения Филиппова, шеф-повар кафе здорового питания: «Греча с овощами, кукурузой, зеленым горошком, морковью, свекольный крем-суп. Необходимый организму белок здесь присутствует в виде фасоли».

В трапезной кафедрального собора также весь набор блюд, но с понедельника и на ближайшие шесть дней рацион особенно скромный.

Раиса Таранченко, повар Свято-Троицкого кафедрального собора: «Это страстная неделя, пища абсолютно без масла, без ничего. И так трапезничают все».

Однако ограничения в еде — не главное, напоминают священнослужители. Неделя перед Пасхой называется страстной и посвящена последним дням земной жизни Христа и его смерти на кресте. В церквях проходят особые службы, которые считаются самыми величественными в году. Однако они же и самые сложные, а для кого-то и эмоционально тяжелые.

Юрий Кищук, пресс-секретарь Пермской епархии РПЦ: «По-честному встретить воскресшего Христа, то как православные христиане мы должны с ним пройти весь этот путь. От входа господня в Иерусалим и до Голгофы и до Воскресения. Если мы сделаем это, то мы по-другому воспримем праздник Воскресение Христово».

Все дни Страстной недели считаются особенными. В понедельник принято проводить генеральную уборку — священнослужители Слудской церкви показывают это своим примером.

В среду вспоминают историю о предательстве Иуды Искариота, который выдал Христа за 30 сребреников. Впоследствии Иуда раскаялся, поэтому считается, что именно в среду исповедь имеет особую силу.

Причащаются в Чистый Четверг, тогда же начинаются приготовления к Пасхе. В пятницу вспоминают о страданиях Спасителя, в субботу освящают куличи и яйца. Многие верующие каждый день ходят в церковь. Современные священнослужители пост сравнивают с тренингом личностного роста, который, правда, должен быть эмоционально гораздо более глубоким. А вот цели схожи — найти лучшую версию себя.

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