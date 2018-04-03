У православных началась самая строгая неделя поста
Каждый день Страстной недели посвящен самым драматичным сюжетам из Нового Завета.
Каждый день Страстной недели посвящен самым драматичным сюжетам из Нового Завета.
Страстная неделя началась у православных христиан. Каждый день здесь особый и посвящен самым драматичным сюжетам из Нового Завета. Среда, например, — это когда Иуда продал Христа за 30 сребреников, принято в этот день исповедоваться. Пятница посвящена мученической смерти Спасителя на кресте. Если на этой неделе не просто ограничивать себя в еде, но и пытаться прочувствовать значение каждого дня, то можно будет в воскресенье ощутить всю благодать главного христианского праздника — дня воскрешения Иисуса Христа.
В меню этого кафе разнообразие растительной пищи не только в дни поста. Здесь готовы предложить блюда без мяса на первое, второе и третье. Так выглядит
Евгения Филиппова,
В трапезной кафедрального собора также весь набор блюд, но с понедельника и на ближайшие шесть дней рацион особенно скромный.
Раиса Таранченко, повар
Однако ограничения в еде — не главное, напоминают священнослужители. Неделя перед Пасхой называется страстной и посвящена последним дням земной жизни Христа и его смерти на кресте. В церквях проходят особые службы, которые считаются самыми величественными в году. Однако они же и самые сложные, а для
Юрий Кищук,
Все дни Страстной недели считаются особенными. В понедельник принято проводить генеральную уборку — священнослужители Слудской церкви показывают это своим примером.
В среду вспоминают историю о предательстве Иуды Искариота, который выдал Христа за 30 сребреников. Впоследствии Иуда раскаялся, поэтому считается, что именно в среду исповедь имеет особую силу.
Причащаются в Чистый Четверг, тогда же начинаются приготовления к Пасхе. В пятницу вспоминают о страданиях Спасителя, в субботу освящают куличи и яйца. Многие верующие каждый день ходят в церковь. Современные священнослужители пост сравнивают с тренингом личностного роста, который, правда, должен быть эмоционально гораздо более глубоким. А вот цели схожи — найти лучшую версию себя.
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