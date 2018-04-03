Омичка стала лучшей на всероссийском турнире рыболовов

От нашей области отправились немало участников: Андрей Фёдоров, Игорь Пегасин, Игорь Кулик, Дмитрий Павлов, Валерий Скрягин и единственная женщина — Виктория Бурмистрова. Вот только рыбалка у наших мужчин изначально не задалась. А у Виктории выдалась на славу. Омичка стала лучшей среди представительниц прекрасного пола. Ей удалось вытащить рыбу весом 903 грамма.

Омич Филипп Марамыгин сделал победный хет-трик на Всероссийской зимней спартакиаде среди слабослышащих спортсменов. В челябинский Миасс съехались более 200 спортсменов из 16 регионов России. Как мы сообщали ранее, от Омской области отправились воспитанники омской школы-интерната № 15 — лыжники Ильмира Сулейменова и Филипп Марамыгин. Юноши пробежали три дистанции: в первый день соревнований парни одолели 5 километров классическим стилем — лучшим стал наш земляк Филипп Марамыгин, на следующий день он же не оставил никаких шансов свои соперникам, финишировав с лучшим результатом в гонке на 5 километров свободным стилем и классикой. Не осталась без медалей и Ильмира Сулейменова. Она вошла в тройку призеров на 3-километровой дистанции классическим стилем.

Омич Юрий Ковалёв стал третьим на Всероссийских юношеских соревнованиях по скалолазанию. В Калининграде завершился турнир «Янтарные вершины», в котором участвовали лучшие молодые скалолазы со всей страны в возрасте от 10 до 19 лет. Омскую область на этих почетных состязаниях представляли Дарья Компаниец, Евгений Новиков, Юрий Ковалёв и Тимур Муратов. Правда добиться успеха удалось только одному омичу — Юрию Ковалёву, он выиграл «бронзу». Первое место осталось за спортсменом из Новосибирской области, второе — за участником из Москвы. Оба соперника омича уже имеют звания кандидатов в мастера спорта, при этом Юрий Ковалев пока перворазрядник.