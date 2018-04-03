Омичка стала лучшей на всероссийском турнире рыболовов
Омичка стала лучшей на всероссийском турнире рыболовов. Курган собрал порядка 150 рыбаков, которые между собой определяли сильнейших в дисциплине «Ловля на мормышку со льда».
Омичка стала лучшей на всероссийском турнире рыболовов. Курган собрал порядка 150 рыбаков, которые между собой определяли сильнейших в дисциплине «Ловля на мормышку со льда».
От нашей области отправились немало участников: Андрей Фёдоров, Игорь Пегасин, Игорь Кулик, Дмитрий Павлов, Валерий Скрягин и единственная женщина — Виктория Бурмистрова. Вот только рыбалка у наших мужчин изначально не задалась. А у Виктории выдалась на славу. Омичка стала лучшей среди представительниц прекрасного пола. Ей удалось вытащить рыбу весом 903 грамма.
Омич Филипп Марамыгин сделал победный
Омич Юрий Ковалёв стал третьим на Всероссийских юношеских соревнованиях по скалолазанию. В Калининграде завершился турнир «Янтарные вершины», в котором участвовали лучшие молодые скалолазы со всей страны в возрасте от 10 до 19 лет. Омскую область на этих почетных состязаниях представляли Дарья Компаниец, Евгений Новиков, Юрий Ковалёв и Тимур Муратов. Правда добиться успеха удалось только одному омичу — Юрию Ковалёву, он выиграл «бронзу». Первое место осталось за спортсменом из Новосибирской области, второе — за участником из Москвы. Оба соперника омича уже имеют звания кандидатов в мастера спорта, при этом Юрий Ковалев пока перворазрядник.
В Полтавке завершился юбилейный 20 областной турнир по волейболу памяти Михаила Руденка. В нем принимали участие работники и главы администраций и ветераны спорта из восьми районов: Азовского, Марьяновского, Москаленского, Нововаршавского, Павлоградского, Полтавского,
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.