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11:21 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В конце мая в Ростов привезут Кубок чемпионата мира

В конце мая в Ростов привезут Кубок мундиаля. Об этом в радиоэфире «Дон-ТР» сообщил руководитель «Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира Ростов-2018» Павел Гавриков.

Будет устроена большая экспозиция, жители и гости донской столицы смогут увидеть легендарный спортивный трофей и сфотографироваться с ним.

А вот прикасаться к Кубку, согласно правилам FIFA, имеют право только чемпионы и главы государств.

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