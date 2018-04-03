В конце мая в Ростов привезут Кубок чемпионата мира
В конце мая в Ростов привезут Кубок мундиаля. Об этом в радиоэфире «Дон-ТР» сообщил руководитель «Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира Ростов-2018» Павел Гавриков.
В конце мая в Ростов привезут Кубок мундиаля. Об этом в радиоэфире «Дон-ТР» сообщил руководитель «Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира Ростов-2018» Павел Гавриков.
Будет устроена большая экспозиция, жители и гости донской столицы смогут увидеть легендарный спортивный трофей и сфотографироваться с ним.
А вот прикасаться к Кубку, согласно правилам FIFA, имеют право только чемпионы и главы государств.
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