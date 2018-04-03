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11:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Какие технические новинки ждут крымчан на ЕГЭ

Сдавать Единый государственный экзамен захотели 74% выпускников этого года.

Выбирают русский и математику.

В Крыму все больше учащихся одиннадцатых классов выбирают для сдачи итоговой аттестации Единый государственный экзамен. Если в прошлом году 62% выпускников сдавали ЕГЭ, то в этом году количество зарегистрировавшихся уже достигло 74%.

— ЕГЭ набирает популярность. Сейчас проходит досрочный этап, подавляющее число участников — выпускники прошлых лет, — сообщила директор Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования» Ольга Троян. — Что касается основного этапа, то принимать в участие в нем будут почти 11 тысяч человек. Всего в этом году на государственную итоговую аттестацию (ГИА) зарегистрировались более 29 тысяч 9-классников и 11-классников. Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.

Предпочтение в выборе предметов распределилось следующим образом. Примерно 7 тысяч человек зарегистрировались на сдачу русского языка, около 6 тысяч ребят будут сдавать математику базового уровня, больше чем 3,5 тысячи ребят выбрали обществознание, далее по популярности идут математика профильного уровня, иностранный язык, биология.

Открываем пункты в отдаленных районах.

Пунктов проведения Единого государственного экзамена тоже к каждым годом становится больше.

— В прошлом году их (пунктов сдачи. — Авт.) было 27. В этом году создается 15 новых. В общей сложности будет 42 пункта, а в 2019-м — 55, — уточнила Ольга Троян. — Это очень резкая и значительная динамика. Она требует серьезной организационной работы и техническому оснащению пунктов.

Впервые будут созданы пункты сдачи ЕГЭ в Ленинском, Джанкойском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском районах и в Судаке. Школьникам больше не нужно будет выезжать в какой-то другой город и район.

Все пункты сдачи Единого государственного экзамена будут автоматизированными, чтобы полностью исключить влияние человеческого фактора на результаты экзамена.

— Особенностью 2018 года будет полный переход на новый технологический формат. Выпускные экзамены планируется проводить с использованием автоматизированной системы, которая затронет все этапы подготовки, распределения участников, проверки работ, обработки материалов. ЕГЭ мы вместе со всей Россией в этом году будем проводить по новым технологиям, — подчеркнула Ольга Троян.

Она уточнила, что технология печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях позволит распечатывать экзаменационные материалы прямо в присутствии участников в той аудитории, в которой они будут сдавать экзамен.

Вторая новая технология позволит переводить экзаменационные материалы в электронный вид и оперативно доставлять бланки участников в региональный центр обработки информации.

— Сочетание двух этих технологий практически исключает утечку экзаменационных материалов, то есть повышает меры информационной безопасности, исключает влияние человеческого фактора, — говорят специалисты.

КСТАТИ.

За шпаргалки штрафуют на 5 тысяч рублей.

В Крыму 18 человек оштрафовали за использование мобильных телефонов и шпаргалок во время сдачи ЕГЭ. Размер штрафа варьирует от 3 до 5 тысяч рублей. Раскошелиться пришлось родителям.

— Даже при той большой профилактической работе, которую мы проводим, все равно в прошлом году нам пришлось составить 18 протоколов о нарушении порядка. Это административное правонарушение, материалы направили в суд, — сообщила начальник управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Минобраза РК Валентина Бойко.

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