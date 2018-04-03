План эвакуации на случай сильного паводка разрабатывают в Самарской области

Источник: РИА "Новости"

Чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в Самарской области не прогнозируют. Однако специалисты все равно принимают комплекс профилактических мер в муниципальных районах, где есть возможность разлива рек. Таких муниципалитетов в регионе 16.

В частности, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил зампреду правительства региона Юрию Иванову составить списки людей, которых потенциально может затронуть эвакуация в случае паводка.

— Мы должны пофамильно знать граждан с ограниченными возможностями здоровья, преклонных лет, с маленькими детьми. И понимать, где их разместить, — приводит слова главы региона департамент информационной политики Самарской области.