План эвакуации на случай сильного паводка разрабатывают в Самарской области
Специалисты сейчас прорабатывают варианты, куда разместить людей в случае необходимости, и куда вывезти животных из подсобных хозяйств.
Специалисты сейчас прорабатывают варианты, куда разместить людей в случае необходимости, и куда вывезти животных из подсобных хозяйств.
Чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в Самарской области не прогнозируют. Однако специалисты все равно принимают комплекс профилактических мер в муниципальных районах, где есть возможность разлива рек. Таких муниципалитетов в регионе 16.
В частности, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил зампреду правительства региона Юрию Иванову составить списки людей, которых потенциально может затронуть эвакуация в случае паводка.
— Мы должны пофамильно знать граждан с ограниченными возможностями здоровья, преклонных лет, с маленькими детьми. И понимать, где их разместить, — приводит слова главы региона департамент информационной политики Самарской области.
Отмечается, что все эти категории граждан не смогут несколько дней жить в клубах и спортзалах. Специалисты сейчас прорабатывают варианты, куда разместить людей в случае необходимости, и куда вывезти животных из подсобных хозяйств.
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