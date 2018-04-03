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09:33 (мск), источник: Комсомольская правда

План эвакуации на случай сильного паводка разрабатывают в Самарской области

Специалисты сейчас прорабатывают варианты, куда разместить людей в случае необходимости, и куда вывезти животных из подсобных хозяйств.

Источник: РИА "Новости"

Чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в Самарской области не прогнозируют. Однако специалисты все равно принимают комплекс профилактических мер в муниципальных районах, где есть возможность разлива рек. Таких муниципалитетов в регионе 16.

В частности, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил зампреду правительства региона Юрию Иванову составить списки людей, которых потенциально может затронуть эвакуация в случае паводка.

— Мы должны пофамильно знать граждан с ограниченными возможностями здоровья, преклонных лет, с маленькими детьми. И понимать, где их разместить, — приводит слова главы региона департамент информационной политики Самарской области.

Отмечается, что все эти категории граждан не смогут несколько дней жить в клубах и спортзалах. Специалисты сейчас прорабатывают варианты, куда разместить людей в случае необходимости, и куда вывезти животных из подсобных хозяйств.

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