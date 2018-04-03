Вузы увеличили прием на IT-специальности и уменьшили на экономические

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В этом году поступить станет немного сложнее: кардинально изменился подход к планированию контрольных цифр, которые теперь определяет не университет, а экономика. В итоге, анонсировал в конце марта министр образования Игорь Карпенко, только экономистов и юристов собираются зачислить примерно на 10% меньше. До 1 апреля вузы должны были опубликовать цифры приема.

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В БГУ в этом году ждут на 190 абитуриентов меньше. Из 5.142 будущих первокурсников на дневной бюджет здесь планируют набрать 2.122 человека, а на.

заочный — 226. Скажем, экономистов-платников здесь станет на 21 меньше, а некоторые подразделения вуза и вовсе остались без бюджетных мест, как Государственный институт управления и социальных технологий и Институт бизнеса и менеджмента технологий. В БНТУ на некоторых факультетах, в том числе энергетическом и архитектурном, цифры приема на дневной бюджет остались без изменений. Первокурсников меньше, чем в прошлом году, собираются зачислить на автотракторный, машиностроительный, механико-технологический и другие факультеты: примерно по минус 10 бесплатных мест, а на строительном факультете — минус 20. Подкорректировали контрольные цифры и в регионах. К примеру, в Витебском госуниверситете имени П. М. Машерова в этом году на бюджет планируют принять 571 абитуриента, из них 389 — на дневную форму обучения (было 426). А в Брестском госуниверситете имени А. С. Пушкина на дневной бюджет собираются зачислить 411 вчерашних школьников (раньше — 438).

Впрочем, на фоне создания цифровой экономики увеличиваются вакансии на получение IT-специальности. В БГУИР их стало почти на 300 больше. На бюджет здесь готовы принять 1.185 человек, из них лишь 65 — на заочное отделение. Прибавилось мест на самых востребованных факультетах: компьютерных систем и сетей (плюс 90), информационных технологий и управления (плюс 90) и инфокоммуникаций (плюс 75).