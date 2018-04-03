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09:44 (мск), источник: АиФ Уфа

Полиция взыскала с уфимцев почти 2 млн рублей штрафов

В столице Башкирии завершилась операция «Должник».

В Уфе в ходе операции «Должник» полицейские взыскали с граждан более 1,9 млн рублей по административным штрафов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По итогу операции 193 неплательщика подвергнуты административному аресту, 15 человек привлечены к обязательным работам.

Управление МВД по Уфе напоминает, что штраф должен быть уплачен в установленные законом сроки.

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