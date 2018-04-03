Полиция взыскала с уфимцев почти 2 млн рублей штрафов
В столице Башкирии завершилась операция «Должник».
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В столице Башкирии завершилась операция «Должник».
В Уфе в ходе операции «Должник» полицейские взыскали с граждан более 1,9 млн рублей по административным штрафов. Об этом сообщает
По итогу операции 193 неплательщика подвергнуты административному аресту, 15 человек привлечены к обязательным работам.
Управление МВД по Уфе напоминает, что штраф должен быть уплачен в установленные законом сроки.
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