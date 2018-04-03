Пасмурные будни и солнечные выходные ожидают ростовчан на этой неделе
Синоптики прогнозируют потепление и солнечные дни к концу недели.
Синоптики прогнозируют потепление и солнечные дни к концу недели.
3 апреля ростовчан ожидает дождь. Начнется он после обеда, так что стоит захватить с собой зонт. Столбик термометра замрет на отметке +10 градусов. Ветер умеренный, до 7 м/с.
В среду и четверг ростовчан ожидают пасмурные деньки, но осадков больше не предвидится. Температура на улице будет медленно расти, от +12 до +16 градусов. А к выходным окончательно распогодится.
В пятницу, субботу и воскресенье ожидается отличная солнечная погода. Столбик термометра поднимется до +17 градусов тепла. Сильного ветра тоже не будет — 3 м/с.
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