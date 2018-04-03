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09:47 (мск), источник: Деловое сообщество

Пасмурные будни и солнечные выходные ожидают ростовчан на этой неделе

Синоптики прогнозируют потепление и солнечные дни к концу недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 66% 765 мм рт. ст. 5 м/с

3 апреля ростовчан ожидает дождь. Начнется он после обеда, так что стоит захватить с собой зонт. Столбик термометра замрет на отметке +10 градусов. Ветер умеренный, до 7 м/с.

В среду и четверг ростовчан ожидают пасмурные деньки, но осадков больше не предвидится. Температура на улице будет медленно расти, от +12 до +16 градусов. А к выходным окончательно распогодится.

В пятницу, субботу и воскресенье ожидается отличная солнечная погода. Столбик термометра поднимется до +17 градусов тепла. Сильного ветра тоже не будет — 3 м/с.

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