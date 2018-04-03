Петербуржцы несут цветы к метро в память о жертвах прошлогоднего теракта
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Жители
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Жители
Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого
Во вторник ранним утром на улице у выхода со станции метро «Технологический институт», где в прошлом году сразу после теракта возник стихийный мемориал, появились красные гвоздики. Сейчас цветов стало значительно больше, к гвоздикам добавились белые хризантемы.
Кроме того, на платформе станции у перехода на пересадку на скамейках лежит множество букетов. Также появились памятные свечи.
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