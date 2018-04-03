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09:29 (мск), источник: РИА Новости

Петербуржцы несут цветы к метро в память о жертвах прошлогоднего теракта

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга продолжают приносить цветы к станции метро «Технологический институт» в память о жертвах теракта, который произошел 3 апреля прошлого года, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости
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Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.

Во вторник ранним утром на улице у выхода со станции метро «Технологический институт», где в прошлом году сразу после теракта возник стихийный мемориал, появились красные гвоздики. Сейчас цветов стало значительно больше, к гвоздикам добавились белые хризантемы.

Кроме того, на платформе станции у перехода на пересадку на скамейках лежит множество букетов. Также появились памятные свечи.

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