Петербуржцы несут цветы к метро в память о жертвах прошлогоднего теракта

Источник: РИА Новости

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Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.

Во вторник ранним утром на улице у выхода со станции метро «Технологический институт», где в прошлом году сразу после теракта возник стихийный мемориал, появились красные гвоздики. Сейчас цветов стало значительно больше, к гвоздикам добавились белые хризантемы.