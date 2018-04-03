Детская площадка с холмами и ручьем появится на юго‑западе Москвы
Инвестор построит на юго‑западе Москвы необычную детскую площадку с холмами, ручьем и дамбами.
Инвестор построит на юго‑западе Москвы необычную детскую площадку с холмами, ручьем и дамбами.
РИАМО — 3 апр. Инвестор построит на
«Территория для прогулок с детьми будет благоустроена в рамках реализации проекта жилого района «Саларьево Парк», расположенного на
Проект ландшафтного оформления территории предусматривает создание рельефных холмов и ручья с дамбами, порогами и другими приспособлениями. Также на площадке будут использованы различные природные материалы: натуральный камень, песок, галька, щепа.
По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, игровая площадка площадью 3 тысячи квадратных метров станет новым центром притяжения для детей всех возрастов. Дизайн игровой зоны задуман в оригинальном стиле японских фигурок из бумаги — оригами. Детская площадка будет разделена на две зоны для разных возрастных групп.
«Пространство планируется организовать таким образом, чтобы у детей была возможность не только поиграть в песочнице, покататься на качелях и каруселях, полежать в гамаке, но и развивать свои творческие способности. Например, покрутить цветные диски, попрыгать на музыкальной дорожке или порисовать на специальных поверхностях. В центре площадки возвысится башня с часами. В игровой зоне будут установлены
Для посетителей детской площадки откроется кафе. Все объекты будут изготовлены из качественных материалов и максимально безопасны. Также на данной территории установят яркие фонари, а на скамейках — светодиодную подсветку.
Детская игровая площадка будет расположена на территории первой очереди строительства. Ее открытие планируется приурочить к началу заселения домов части первой и второй очередей в третьем и четвертом кварталах 2018 года.
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