Детская площадка с холмами и ручьем появится на юго‑западе Москвы

РИАМО — 3 апр. Инвестор построит на юго-западе Москвы необычную детскую площадку с холмами, ручьем и дамбами, дизайн игровой зоны задуман в стиле японских фигурок из бумаги, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Территория для прогулок с детьми будет благоустроена в рамках реализации проекта жилого района «Саларьево Парк», расположенного на юго-западе Москвы. Это второй проект инвестора, в котором появится развивающая игровая зона для детей. Концепция детской площадки разработана ландшафтным бюро AFA. Девелопером проекта является группа компаний «ПИК», — говорится в сообщении.

Проект ландшафтного оформления территории предусматривает создание рельефных холмов и ручья с дамбами, порогами и другими приспособлениями. Также на площадке будут использованы различные природные материалы: натуральный камень, песок, галька, щепа.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, игровая площадка площадью 3 тысячи квадратных метров станет новым центром притяжения для детей всех возрастов. Дизайн игровой зоны задуман в оригинальном стиле японских фигурок из бумаги — оригами. Детская площадка будет разделена на две зоны для разных возрастных групп.

«Пространство планируется организовать таким образом, чтобы у детей была возможность не только поиграть в песочнице, покататься на качелях и каруселях, полежать в гамаке, но и развивать свои творческие способности. Например, покрутить цветные диски, попрыгать на музыкальной дорожке или порисовать на специальных поверхностях. В центре площадки возвысится башня с часами. В игровой зоне будут установлены горка-труба высотой с трехэтажный дом, тарзанка длиной 30 метров, холм, на который можно будет залезть с помощью канатов, и шатающийся мост. Зимой на площадке появится большая ледяная горка», — уточняется в материале.

Для посетителей детской площадки откроется кафе. Все объекты будут изготовлены из качественных материалов и максимально безопасны. Также на данной территории установят яркие фонари, а на скамейках — светодиодную подсветку.