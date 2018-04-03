«Приморские партизаны» указали на противоречия в деле ...

Источник: AP 2018

Подсудимые по делу об убийстве четырёх жителей Кировского района Приморского края в 2009 году, известные как «приморские партизаны», в последнем слове в ходе пересмотра дела не признали вину и указали присяжным на противоречия в деле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Как сказал один из подсудимых Алексей Никтин, все заключения и выводы экспертов опровергают версию обвинения и противоречат показаниям подсудимых. Остальные подсудимые — Александр и Вадим Ковтуны, Максим Кириллов и Владимира Илютиков также попросили присяжных учесть указанные защитой несоответствия.