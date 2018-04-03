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09:53 (мск), источник: VLADNEWS

«Приморские партизаны» указали на противоречия в деле

Подсудимые свою вину не признают.

Источник: AP 2018

Подсудимые по делу об убийстве четырёх жителей Кировского района Приморского края в 2009 году, известные как «приморские партизаны», в последнем слове в ходе пересмотра дела не признали вину и указали присяжным на противоречия в деле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Как сказал один из подсудимых Алексей Никтин, все заключения и выводы экспертов опровергают версию обвинения и противоречат показаниям подсудимых. Остальные подсудимые — Александр и Вадим Ковтуны, Максим Кириллов и Владимира Илютиков также попросили присяжных учесть указанные защитой несоответствия.

Напомним, судебный процесс был возобновлен 16 февраля 2017 года после того, как в конце декабря 2016 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение. Присяжные должны вновь рассмотреть обстоятельства убийства четырех жителей Кировского района и определить виновность в этом преступлении пяти обвиняемых: Алексея Никитина, Александра и Вадима Ковтуна, Максима Кириллова и Владимира Илютикова.

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