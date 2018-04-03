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09:41 (мск), источник: АиФ Челябинск

Аналитики выяснили, кому предлагают самые высокие зарплаты в Челябинске

Бизнес-аналитик — самая «дорогая» вакансия.

Эксперты HeadHunter составила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Челябинской области за март 2018 года.

Наиболее востребованными сферами у работодателей Челябинской области оказались «Продажи» (35% от общего рынка вакансий), «Производство» (14%), «Рабочий персонал» (11%), «Строительство, недвижимость» (9%), «Банки, инвестиции, лизинг» (9%).

Самой «дорогой» вакансией стало предложение для бизнес-аналитика с вознаграждением от 3000 евро. Вакансия предполагает переезд в другую страну.

Разработчику Javascript предлагают от 175 тысяч рублей, финансовому директору и руководителю проектно-конструкторского отдела от 150 тысяч рублей, старшему разработчику PHP от 2500 долларов.

Отметим, что размер средней заработной платы в Челябинской области за март составил 37 тысяч рублей.

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