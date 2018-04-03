49 самарцев в преддверии Дня космонавтики получат государственные награды

Только в нашем регионе отмечено сразу 49 ракетостроителей. За многолетнюю и профессиональную работу они получат награды «За заслуги в создании ракетно-космической техники», а также ордена «Почета» и «Дружбы», «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и медаль «За освоение космоса».