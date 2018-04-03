49 самарцев в преддверии Дня космонавтики получат государственные награды
Самарские инженеры в преддверии дня космонавтики получат государственные награды. Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Самарские инженеры в преддверии дня космонавтики получат государственные награды. Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Только в нашем регионе отмечено сразу 49 ракетостроителей. За многолетнюю и профессиональную работу они получат награды «За заслуги в создании
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.