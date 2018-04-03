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09:46 (мск), источник: Вести - Самара

49 самарцев в преддверии Дня космонавтики получат государственные награды

Самарские инженеры в преддверии дня космонавтики получат государственные награды. Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Источник: AP 2018

Только в нашем регионе отмечено сразу 49 ракетостроителей. За многолетнюю и профессиональную работу они получат награды «За заслуги в создании ракетно-космической техники», а также ордена «Почета» и «Дружбы», «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и медаль «За освоение космоса».

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