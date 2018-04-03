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09:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородская область признана готовой к пожароопасному весенне-летнему сезону

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу проведена внеплановая проверка готовности региона к пожароопасному сезону 2018 года.

Источник: AP 2018

Согласно информации, по итогам всех проверочных мероприятий департамент лесного хозяйства Нижегородской области признан готовым к пожароопасному сезону 2018 года. В частности, во время проверки обследовалась готовность пожарно-химических станций и пунктов сосредоточения средств пожаротушения арендаторов лесных участков. «Техника находится в рабочем состоянии, создан резерв запаса ГСМ», — заверил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

Он отметил, что в 2017 году крупных лесных пожаров в сезоне допущено не было. В течение первых суток со дня обнаружения было ликвидировано 97,4%. По его словам, это стало возможным благодаря тому, что в регионе была пересмотрена и модернизирована система мониторинга лесных пожаров, оптимизировано количество и протяженность маршрутов наземного патрулирования, реорганизована специализированная диспетчерская служба лесного хозяйства. «В её структуре появились диспетчерские службы лесничеств. Появилась возможность своевременного предоставления данных в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства», — пояснил Роман Воробьёв.

Чиновник также подчеркнул, что 23% лесных пожаров было обнаружено с помощью системы видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в ПФО прогнозируются с апреля до сентября.

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