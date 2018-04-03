Комсомольчанку признали самой красивой девочкой в России
Екатерина Тан мечтает организовать благотворительный фонд помощи детям.
Екатерина Тан мечтает организовать благотворительный фонд помощи детям.
— К конкурсу готовились в течение года: разрабатывали с дизайнером эскизы костюмов, занимались постановкой творческого номера с помощью школы восточных танцах «Мактуб», продумывали каждый шаг дефиле, за который можно было получить самый высокий балл. Трудность в процессе подготовки возникла лишь с разработкой национального стилизованного костюма, приходилось несколько раз менять эскиз. В остальном — я была в себе уверенна, так как за плечами богатый опыт участия в подобных состязаниях, — рассказала Екатерина Тан.
Оценивали конкурсантов российские знаменитости: актриса и телеведущая Жанна Эппле, звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова, телеведущая Эвелина Блёданс, певица Согдиана, группа «Корни», актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева, эксперт передачи «Модный приговор» Ольга Соколенко, победительница конкурса «Мисс Россия-2012», участница конкурсов «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» Елизавета Голованова, победитель проекта «Танцы на ТНТ» Ильшат Шабаев.
— С трех лет начала отдавать дочку в различные творческие кружки и школы, где она пыталась изучать танцы, аэробику, легкую атлетику. Все это ей не приносило удовольствие, пока она не попала в модельную школу. Ее привлекла красота фотосессий, эмоции, возникающие после прохождения на подиуме. Первый конкурс, в котором ей удалось принять участие и завоевать титул «Вторая вице
Сейчас девушка может похвастаться солидным перечнем достижений: победой в конкурсе «Мини-мисс Амур» 2015 и 2016 годов, завоеванием титулов «Юная
— В январе 2019 года буду принимать участие в конкурсе «Принц и Принцесса Вселенной», а затем «Принцесса Мира». Одна из моих целей — прославить наш город, рассказать о том, что Дальний Восток богат талантливыми и целеустремленными детьми! — поделилась победительница. — Но мои жизненные мечты связаны не только с модой. В будущем надеюсь организовать благотворительный фонд помощи детям.
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