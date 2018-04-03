Комсомольчанку признали самой красивой девочкой в России

Гран-при X Всероссийского фестиваля «Мини Мисс и Мини Мистер России 2018» получила пятнадцатилетняя жительница Комсомольска-на-Амуре Екатерина Тан. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» девушка опередила 16 соперниц. Екатерине удалось завоевать первенство в четырех номинациях: «Лучшая фотомодель», «Лучшее бальное платье», «Лучшая подиумная модель» и «Талант и модель».

— К конкурсу готовились в течение года: разрабатывали с дизайнером эскизы костюмов, занимались постановкой творческого номера с помощью школы восточных танцах «Мактуб», продумывали каждый шаг дефиле, за который можно было получить самый высокий балл. Трудность в процессе подготовки возникла лишь с разработкой национального стилизованного костюма, приходилось несколько раз менять эскиз. В остальном — я была в себе уверенна, так как за плечами богатый опыт участия в подобных состязаниях, — рассказала Екатерина Тан.

Оценивали конкурсантов российские знаменитости: актриса и телеведущая Жанна Эппле, звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова, телеведущая Эвелина Блёданс, певица Согдиана, группа «Корни», актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева, эксперт передачи «Модный приговор» Ольга Соколенко, победительница конкурса «Мисс Россия-2012», участница конкурсов «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» Елизавета Голованова, победитель проекта «Танцы на ТНТ» Ильшат Шабаев.

Основным помощником и главным болельщиком победительницы была ее мама Елена Жатаева.

— С трех лет начала отдавать дочку в различные творческие кружки и школы, где она пыталась изучать танцы, аэробику, легкую атлетику. Все это ей не приносило удовольствие, пока она не попала в модельную школу. Ее привлекла красота фотосессий, эмоции, возникающие после прохождения на подиуме. Первый конкурс, в котором ей удалось принять участие и завоевать титул «Вторая вице мини-мисс Амур», прошел в 2014 году. После этого ею было завоевано множество наград, — поделилась счастливая мама.

Сейчас девушка может похвастаться солидным перечнем достижений: победой в конкурсе «Мини-мисс Амур» 2015 и 2016 годов, завоеванием титулов «Юная мини-мисс России 2017», «Мини-мисс Восток России 2017», гран-при «Гордость Нации». Екатерина планирует продолжать совершенствоваться в выбранной сфере, участвовать в не менее масштабных конкурсах.