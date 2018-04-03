На Вторчермете перекроют улицы ради репетиции Парада Победы
Все утро на дорогах будут тренироваться военные.
Все утро на дорогах будут тренироваться военные.
В Екатеринбург вместе с весной по традиции пришла и военная техника. Но не
Тренировки, как водится, происходят в микрорайоне Вторчермет. Жители уже привыкли к шуму по утрам, но чем ближе к параду, тем больше репетиций. А тут еще и улицы будут перекрывать.
— Движение по улицам 2-й Новосибирской от Палисадной до Окружной, Зенитчиков от Палисадной до Братской, Патриса Лумумбы от Братской до Военной, Эскадронной от Окраинной до 2-й Новосибирской будет перекрыто 4 апреля. Запрет на движение техники будет действовать с 9 часов утра до 13:00, — говорится в постановлении администрации города.
Перекрывать дороги начнут вероятнее всего раньше, около 8 часов. Жителям Вторчермета, чтобы не попасть в пробку, лучше выехать пораньше. Следующая тренировка к параду состоится 11 апреля. Также Вторчермет перекроют 18 и 25 апреля. Затем техника поедет репетировать в центр города, — 27 апреля, 2 и 4 мая.
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