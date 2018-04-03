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09:50 (мск), источник: Комсомольская правда

На Вторчермете перекроют улицы ради репетиции Парада Победы

Все утро на дорогах будут тренироваться военные.

В Екатеринбург вместе с весной по традиции пришла и военная техника. Но не откуда-нибудь, а из екатеринбургских же частей. Все потому, что до праздника в честь дня Победы 9 мая остается чуть больше месяца, а военным нужно потренироваться.

Тренировки, как водится, происходят в микрорайоне Вторчермет. Жители уже привыкли к шуму по утрам, но чем ближе к параду, тем больше репетиций. А тут еще и улицы будут перекрывать.

— Движение по улицам 2-й Новосибирской от Палисадной до Окружной, Зенитчиков от Палисадной до Братской, Патриса Лумумбы от Братской до Военной, Эскадронной от Окраинной до 2-й Новосибирской будет перекрыто 4 апреля. Запрет на движение техники будет действовать с 9 часов утра до 13:00, — говорится в постановлении администрации города.

Перекрывать дороги начнут вероятнее всего раньше, около 8 часов. Жителям Вторчермета, чтобы не попасть в пробку, лучше выехать пораньше. Следующая тренировка к параду состоится 11 апреля. Также Вторчермет перекроют 18 и 25 апреля. Затем техника поедет репетировать в центр города, — 27 апреля, 2 и 4 мая.

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