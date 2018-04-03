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09:58 (мск), источник: VN.ru

Резкое потепление до +7°С придет в Новосибирск к Пасхе

Согласно прогнозу Западно-Сибирского Гидрометцентра, 3 апреля и в последующие дни ожидается небольшой снег, на дорогах — сильная гололедица. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее на дороге в связи с ухудшением погоды.

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В связи непогодой, которая ожидает жителей Новосибирска и районов области 3, 4 и 5 апреля, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными во время движения, неукоснительно придерживаться скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию и правила маневрирования.

«Для максимального обеспечения безопасности дорожного движения на федеральных и региональных автодорогах выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы на аварийно-опасных участках с целью предупреждения участников дорожного движения об опасности передвижения в неблагоприятных погодных условиях, — сообщили в ГУ МВД по региону. — Госавтоинспекция направила информацию во все дорожно-коммунальные службы для обработки проезжих частей противогололедными материалами».

«По предварительным данным, на этой неделе погода в Новосибирске и области резко изменится, и в четверг, 5 апреля, в регион придет настоящая весна, — успокаивают синоптики. — В среду, 4 апреля, в отдельных районах еще сохранятся небольшие осадки. Температура днем — 0 -5°С, ночью по области минус 9 °C. Но с четверга мы ожидаем прекращение осадков и резкое повышение температур. Днем столбики термометров повысятся до плюс 2−7°С, ночью будут в пределах 0−5°С. Ветер южный, от слабого до умеренного».

В пятницу, 6 апреля, также без осадков и с южным ветром. Температура днем — плюс 6−8 градусов. В выходные дни продолжится повышение температур. Такое потепление может спровоцировать вскрытие рек и повышение уровней, поэтому жителям, находящимся в зонах подтоплений, надо быть предельно внимательными.

В субботу, 7 апреля, днем температура воздуха около +5 градусов. Южный ветер от слабого до умеренного и без осадков. В Пасху, 8 апреля, днем столбики термометров могут зафиксироваться на отметке плюс 7 градусов, но в течение дня погода начнет меняться, южный ветер с переходом на юго-западный и с порывами до 14 м/с, местами ожидаются небольшие осадки. В ночь на понедельник температура в среднем около нуля.

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