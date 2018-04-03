Резкое потепление до +7°С придет в Новосибирск к Пасхе

В связи непогодой, которая ожидает жителей Новосибирска и районов области 3, 4 и 5 апреля, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными во время движения, неукоснительно придерживаться скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию и правила маневрирования.

«Для максимального обеспечения безопасности дорожного движения на федеральных и региональных автодорогах выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы на аварийно-опасных участках с целью предупреждения участников дорожного движения об опасности передвижения в неблагоприятных погодных условиях, — сообщили в ГУ МВД по региону. — Госавтоинспекция направила информацию во все дорожно-коммунальные службы для обработки проезжих частей противогололедными материалами».

«По предварительным данным, на этой неделе погода в Новосибирске и области резко изменится, и в четверг, 5 апреля, в регион придет настоящая весна, — успокаивают синоптики. — В среду, 4 апреля, в отдельных районах еще сохранятся небольшие осадки. Температура днем — 0 -5°С, ночью по области минус 9 °C. Но с четверга мы ожидаем прекращение осадков и резкое повышение температур. Днем столбики термометров повысятся до плюс 2−7°С, ночью будут в пределах 0−5°С. Ветер южный, от слабого до умеренного».