В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
МОСКВА, 3 апр — РИА Недвижимость. Власти
МОСКВА, 3 апр — РИА Недвижимость. Власти
Как рассказали изданию в городском комитете по инвестициям, конкурс будет объявлен уже на текущей неделе.
Сейчас в Петергоф можно добраться электричкой от Балтийского вокзала, но от станции Новый Петергоф до главной туристической достопримечательности, императорского дворца — около 3 километров. Автобусы и маршрутки связывают станцию и дворец, но в большинстве своем не оборудованы кондиционерами и переполнены, отмечается в статье.
Чтобы связать Петергоф с Петербургом трамвайной сетью, предстоит достроить около 20 километров трамвайных путей. Затраты на проект в комитете оценивают примерно в 10,6 миллиарда рублей.
Как говорится в статье, строительство трамвайного маршрута разобьют на два этапа: сначала построят ветку протяженностью 6 километров от существующих трамвайных путей до Петергофского шоссе, ее стоимость оценивается в 4,3 миллиарда рублей, затем — от Петергофского шоссе до Петергофа.
Первая часть маршрута может быть построена примерно к 2023 году, решение о строительстве второй части будет принято отдельно, написала газета.
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