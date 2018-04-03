В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа

Как рассказали изданию в городском комитете по инвестициям, конкурс будет объявлен уже на текущей неделе.

Сейчас в Петергоф можно добраться электричкой от Балтийского вокзала, но от станции Новый Петергоф до главной туристической достопримечательности, императорского дворца — около 3 километров. Автобусы и маршрутки связывают станцию и дворец, но в большинстве своем не оборудованы кондиционерами и переполнены, отмечается в статье.

Чтобы связать Петергоф с Петербургом трамвайной сетью, предстоит достроить около 20 километров трамвайных путей. Затраты на проект в комитете оценивают примерно в 10,6 миллиарда рублей.

Как говорится в статье, строительство трамвайного маршрута разобьют на два этапа: сначала построят ветку протяженностью 6 километров от существующих трамвайных путей до Петергофского шоссе, ее стоимость оценивается в 4,3 миллиарда рублей, затем — от Петергофского шоссе до Петергофа.