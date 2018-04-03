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11:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение транспорта ограничат на одной из улиц Ростова-на-Дону

Движение транспорта планируется ограничить на одной из улиц Ростова-на-Дону.

Как сообщает городской департамент автодорог, с 22 апреля до 15 мая будет ограничено движение по улице Тренева.

Причина неудобств — проведение дорожных работ.

Ранее сообщалось, что с 18 апреля до 15 мая из-за ремонта дороги будет ограничено движение на участках проспекта Чехова между улицами Лермонтовской и Текучева, а также между Большой Садовой и улицей Седова.

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