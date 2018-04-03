Движение транспорта ограничат на одной из улиц Ростова-на-Дону

Как сообщает городской департамент автодорог, с 22 апреля до 15 мая будет ограничено движение по улице Тренева.

Ранее сообщалось, что с 18 апреля до 15 мая из-за ремонта дороги будет ограничено движение на участках проспекта Чехова между улицами Лермонтовской и Текучева, а также между Большой Садовой и улицей Седова.