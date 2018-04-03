Движение транспорта ограничат на одной из улиц Ростова-на-Дону
Движение транспорта планируется ограничить на одной из улиц
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Движение транспорта планируется ограничить на одной из улиц
Как сообщает городской департамент автодорог, с 22 апреля до 15 мая будет ограничено движение по улице Тренева.
Причина неудобств — проведение дорожных работ.
Ранее сообщалось, что с 18 апреля до 15 мая
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