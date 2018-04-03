В Республике Татарстан продолжаются прокурорские проверки ТЦ
(Казань, 3 апреля, «Татар-информ»). В Республике Татарстан продолжаются прокурорские проверки ТЦ, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
(Казань, 3 апреля, «Татар-информ»). В Республике Татарстан продолжаются прокурорские проверки ТЦ, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Проверки проводятся с привлечением сотрудников территориальных органов МЧС. Всего на соответствие всем правилам противопожарной безопасности будут обследованы 260 крупный объектов в городах республики. Среди них 44 объекта находятся в Казани, 32 — в Набережных Челнах, 35 — в Нижнекамске и 29 — в Альметьевске.
Особо внимание уделено работоспособности пожарной сигнализации и систем пожаротушения.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокурорская проверка прошла в ТЦ «Тандем», ТЦ «Горки Парк», СТЦ «Мега Казань» и ТЦ «Московский» в Казани.
На данный момент уже проверено 140
Так в ТЦ «Московский» офисные коридоры не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации, а также там отсутствует световое табло «Выход» возле эвакуационных дверей и у выходов на улицу. Помимо этого не работают устройства для самозакрывания противопожарных дверей, а доступ к пожарным шкафам и огнетушителям захламлен.
Проверка ТЦ «Горки Парк» выявила, что у эвакуационных выходов установлена дополнительная дверь, препятствующая свободному выходу людей в чрезвычайной ситуации. В остальном нарушений в ТЦ не было.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.