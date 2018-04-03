В Республике Татарстан продолжаются прокурорские проверки ТЦ

Проверки проводятся с привлечением сотрудников территориальных органов МЧС. Всего на соответствие всем правилам противопожарной безопасности будут обследованы 260 крупный объектов в городах республики. Среди них 44 объекта находятся в Казани, 32 — в Набережных Челнах, 35 — в Нижнекамске и 29 — в Альметьевске.

Особо внимание уделено работоспособности пожарной сигнализации и систем пожаротушения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокурорская проверка прошла в ТЦ «Тандем», ТЦ «Горки Парк», СТЦ «Мега Казань» и ТЦ «Московский» в Казани.

На данный момент уже проверено 140 торгово-развлекательных центров, в которых выявлено более 280 нарушений.

Так в ТЦ «Московский» офисные коридоры не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации, а также там отсутствует световое табло «Выход» возле эвакуационных дверей и у выходов на улицу. Помимо этого не работают устройства для самозакрывания противопожарных дверей, а доступ к пожарным шкафам и огнетушителям захламлен.