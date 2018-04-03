В Казани скончался муж главы Федерации профсоюзов РТ, на которую завели уголовное дело

Они с мужем прожили в браке 40 лет.
Напомним, Следственный комитет подозревает Татьяну Водопьянову в коммерческом подкупе. По данным СК, в апреле 2015 года Водопьянова, угрожая увольнением главному врачу санатория «Бакирово», потребовала заключить от имени санатория договор смешанного страхования своей жизни на сумму 500 тысяч рублей. Но по истечении срока договора деньги вернулись не на счет санатория, а на личный счет подозреваемой.
По данным следователей, женщина после задержания написала явку с повинной.
Водопьянова возглавляет Федерацию профсоюзов Татарстана с января 2000 года, в 2004—2014 гг. избиралась депутатом Государственного совета Татарстана, является координатором сторон Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от профсоюзов.
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