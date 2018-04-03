В Казани скончался муж главы Федерации профсоюзов РТ, на которую завели уголовное дело

Напомним, Следственный комитет подозревает Татьяну Водопьянову в коммерческом подкупе. По данным СК, в апреле 2015 года Водопьянова, угрожая увольнением главному врачу санатория «Бакирово», потребовала заключить от имени санатория договор смешанного страхования своей жизни на сумму 500 тысяч рублей. Но по истечении срока договора деньги вернулись не на счет санатория, а на личный счет подозреваемой.