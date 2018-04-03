Грузовики с военными номерами «оккупировали» Крестовский остров
Легковушка с колючей проволокой в сопровождении автомобилей с военными номерами промчалась на Крестовский остров в Петербурге утром 3 апреля.
Легковушка с колючей проволокой в сопровождении автомобилей с военными номерами промчалась на Крестовский остров в Петербурге утром 3 апреля.
О скоплении людей в форме рядом с ареной «Санкт-Петербург» «Фонтанке» сообщили читатели. По словам очевидцев, рядом со спортивным объектом скучковались 15−20 грузовиков с ведомственными номерами.
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