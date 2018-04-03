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11:23 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде в шествии «Бессмертного полка» пройдут собаки

В Калининграде в шествии «Бессмертного полка» в этом году пройдут собаки. Акцию запланировали активисты группы «Собачья Жизнь Калининграда».

Источник: Аргументы и факты

«Мы будем замыкать колонну Бессмертного полка. Хочу, чтобы мы напомнили людям о весомом вкладе собак в дело Победы», — объяснили организаторы.

Хозяева псов планируют одеться в соответствующие акции костюмы. Уже прошли первые тренировки.

Известно, что подобную акцию хотели провести еще в прошлом году, однако организаторы вовремя не согласовали ее.

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