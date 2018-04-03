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11:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске завершился рейд «Нетрезвый водитель»

С 30 марта по 2 апреля сотрудники ДПС выявили 89 пьяных автолюбителей, причем 14 из них — повторно, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске завершился рейд «Нетрезвый водитель», информацией поделились в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Акция проходила в прошедшие выходные, с 30 марта по 2 апреля. За три дня мероприятий сотрудники ДПС задержали почти 90 пьяных водителей, причем 14 из них — повторно. Всего с начала года в регионе выявлено более 1500 нетрезвых автомобилистов.

«Управление транспортными средствами в состоянии опьянения недопустимо: с начала года в области зарегистрировано 26 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 5 человек погибли и 44 получили различные травмы», — отметили в ведомстве.

Добавим, за езду в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет.

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