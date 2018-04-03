Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске завершился рейд «Нетрезвый водитель», информацией поделились в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Акция проходила в прошедшие выходные, с 30 марта по 2 апреля. За три дня мероприятий сотрудники ДПС задержали почти 90 пьяных водителей, причем 14 из них — повторно. Всего с начала года в регионе выявлено более 1500 нетрезвых автомобилистов.

«Управление транспортными средствами в состоянии опьянения недопустимо: с начала года в области зарегистрировано 26 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 5 человек погибли и 44 получили различные травмы», — отметили в ведомстве.