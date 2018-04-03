Жители частного сектора Воронежа пробивали каналы для ручьев

В апреле в Воронеже по традиции проводится месячник благоустройства. Обычно он начинается с подметания улиц и сбора мусора. Но в этом году, чтобы добраться до песка и мусора, прежде нужно убрать с дорог и тротуаров залежи снега. Этим и занялись жители Ленинского района в первый субботник.

— Несмотря на суровые погодные условия, многие горожане откликнулись на призыв управы района принять участие в наведении порядка в родном районе. Таких энтузиастов набралось порядка полутора тысяч, — рассказали в управе Ленинского района. — В авангарде праздника труда традиционно сотрудники управы Ленинского района. Её бригада убирала снег с главной площади Воронежа.

В частном секторе дороги стали утопать в талой воде, которая не сходила из-за снежных заторов. Жители взяли лопаты и ледоколы и пробили ручьям каналы.

Целые семьи пришли ускорить приход весны в парках и скверах района. В уборке снега с дорожек, игровых аттракционов, скамеек в народных скверах Рылеева, Шапошникова и Детский приняли участие жители квартала.

— За день очищено более километра прилотковой зоны, вывезено 230 куб.м различного мусора. Наводили порядок во дворах и на территориях, прилегающих к предприятиям и организациям. Здесь трудились порядка тысячи человек, — рассказали в управе.