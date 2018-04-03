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11:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

Эвакуация людей проходит в здании рядом с ТЦ «Этажи» в Нижнем Новгороде

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в региональном ГУ МЧС РФ, эвакуация проходит из ТЦ «Белинского-61», который расположен на территории бывшего завода «Старт».

Источник: РИА "Новости"

Собеседник агентства отметил, что эвакуация является учебной.

Напомним, что сейчас в городе идут массовые проверки в торговых центров начались в Нижнем Новгороде в связи с трагедией в Кемерове, где в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Ранее сообщалось, что проверки МЧС прошли на 266 объектах круглосуточного пребывания людей в Нижегородской области после трагедии в Кемерове.

Также напомним, что более тысячи человек были эвакуированы из ТЦ «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде из-за возгорания фритюрницы 30 марта.

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