Эвакуация людей проходит в здании рядом с ТЦ «Этажи» в Нижнем Новгороде
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в региональном ГУ МЧС РФ, эвакуация проходит из ТЦ «Белинского-61», который расположен на территории бывшего завода «Старт».
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Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в региональном ГУ МЧС РФ, эвакуация проходит из ТЦ «Белинского-61», который расположен на территории бывшего завода «Старт».
Собеседник агентства отметил, что эвакуация является учебной.
Напомним, что сейчас в городе идут массовые проверки в торговых центров начались в Нижнем Новгороде в связи с трагедией в Кемерове, где в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Ранее сообщалось, что проверки МЧС прошли на 266 объектах круглосуточного пребывания людей в Нижегородской области после трагедии в Кемерове.
Также напомним, что более тысячи человек были эвакуированы из ТЦ «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде
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