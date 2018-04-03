Эвакуация людей проходит в здании рядом с ТЦ «Этажи» в Нижнем Новгороде

Напомним, что сейчас в городе идут массовые проверки в торговых центров начались в Нижнем Новгороде в связи с трагедией в Кемерове, где в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.