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17:47 (мск), источник: Индикатор

На темени древней ящерицы впервые из позвоночных нашли четвертый глаз

У вымершего вида близких родственников варанов ученые нашли два теменных глаза. Подобные органы впервые находят у развитых позвоночных, ранее было известно только о том, что они могут быть у бесчелюстных позвоночных — миног или миксин.

Источник: AFP 2018

У вымершего вида близких родственников варанов ученые нашли два теменных глаза. Подобные органы впервые находят у развитых позвоночных, ранее было известно только о том, что они могут быть у бесчелюстных позвоночных — миног или миксин. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

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Теменным глазом называют особый светочувствительный орган, характерный для бесчелюстных, рыб, земноводных и рептилий. Он может воспринимать интенсивность света, но не видит изображения. Теменной глаз намного меньше обычных, как правило покрыт кожей (правда, над ним она тоньше, чем над другими органами) и располагается в особом углублении черепа.

До конца функции этих органов неясны, предположительно они помогают животным ориентироваться в пространстве, регулировать циркадные ритмы и вырабатывать некоторые гормоны. Теменные глаза развиваются из пинеального (также называемого эпифизом, или шишковидным телом) и парапинельного органов.

У вымершего вида ящериц Saniwa ensidens, близкого родственника современных варанов, ученые обнаружили не только третий, но и четвертый глаз.
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Изучая череп варана, они пришли к необычному заключению — на черепе было два возможных места, где мог бы быть третий глаз. Часть исследователей считала, что орган находился в одном месте, другая часть — во втором. В результате спора ученые пришли к выводу, что у этого вида варанов было не три, а четыре глаза. Гипотеза подтвердилась, когда ученые проверили и другие черепа найденных раньше животных.

Открытие позволяет ученым сделать выводы о том, как проходила эволюция пинеального и парапинеального органов. Выяснилось, что они развивались независимо, то есть не были парным органом, как, например, обычные глаза. Более того, потеря четвертого глаза у большинства позвоночных также прошла независимо.

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